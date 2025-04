Nei cinema arriva L'ultima sfida, molte scene girate ad Altamura

Nelle sale cinematografiche esce oggi il film "L'ultima sfida", regia di Antonio Silvestre. Molte scene sono state girate ad Altamura (soprattutto nello stadio D'Angelo e anche piazza Duomo, Cattedrale).Stasera, alle ore 20:30, nel Multicinema Mangiatordi (via Catalano, 25) è in programma una proiezione speciale, con la presenza del regista, degli attori Gilles Rocca, Michela Quattrociocche, Danilo Giuva, Michele Sinisi, Vincenzo Demichele, Cristian di Domenico e Roberto Corradino. Saranno presenti anche i produttori del film Francesco Mangiatordi e Mario Tani. Presentato in anteprima assoluta in concorso alla 16ª edizione del Bif&st – Bari International Film&TV Festival, "L'ultima sfida" è stato girato tra Bari e Altamura con il patrocinio del comune di Altamura nell'autunno del 2023 e arriverà nelle sale dal 3 aprile distribuito dalla altamurana Amaranta Frame di Francesco Mangiatordi e Pfa Films.Al centro della vicenda Massimo De Core (interpretato da Gilles Rocca), calciatore a fine carriera e incrollabile bandiera della sua squadra, che per anni ha sfiorato la possibilità di vincere un importante trofeo senza mai riuscirci. Quando finalmente raggiunge l'insperata finale della Coppa di Lega, la città esplode di entusiasmo. Ma anche nell'ultima partita della sua vita, il Capitano rischia di veder sfumare il suo sogno: un'organizzazione criminale vuole manipolare il risultato della partita e far perdere la sua squadra. "L'ultima sfida" è una storia di sogni infranti e desideri mai realizzati, dove il calcio è qualcosa di più di una metafora di vita, dove le partite si vincono e si perdono, senza mai smettere di mettersi in gioco e rischiare.Protagonista del film Gilles Rocca, interprete di numerose fiction di successo come Carabinieri, Distretto di polizia, Don Matteo, I Cesaroni, Ris, Le tre rose di Eva, Nero a metà, e per il cinema di "Tre Tocchi" diretto da Marco Risi, "Natale a Londra" e "Lo sposo indeciso", e vincitore di programmi come Ballando con le stelle e Tale e quale Sanremo. Protagonista femminile Michela Quattrociocche, già protagonista di "Scusa ma ti chiamo amore" e "Scusa ma ti voglio sposare" tratti dai romanzi di Federico Moccia, e interprete dei film "Natale a Beverly Hills" di Neri Parenti, "Una canzone per te" di Herbert Simone Paragnani, e "Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile", qui nuovamente protagonista nel ruolo di Germana, moglie e per anni procuratore del calciatore Massimo De Core, oggi influencer da milioni di follower che avrà un ruolo decisivo nella vicenda. Completano il cast Chiara iezzi, già interprete in diversi progetti, tra cui film e serie tv come Alex&Co 2 della Disney e la serie Mare Fuori per la quale riceve il prestigioso Filming Italy Award durante il Festival del Cinema di Venezia 81, e Giorgio Colangeli.