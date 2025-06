Dai banchi di scuola al cinema con il corto "Carattere unico"

Dai banchi di scuola al cinema. Una sala vera con un cortometraggio dal titolo "Carattere unico". Questa singolare iniziativa didattica e culturale si è concretizzata nell'Istituto comprensivo "Bosco Fiore". Protagonista la classe 1^A della scuola secondaria di primo grado. Oggi si è tenuta la proiezione nel cinema Mangiatordi.Dall'idea alla realizzazione il passo è stato veloce. Soprattutto dopo la conoscenza dell'Antica Tipografia Portoghese che è diventato il set principale del cortometraggio. E qui un nonno, interpretato da Donato Laborante, racconta del valore dell'importanza di essere unici, senza omologarsi, e di dare il meglio sviluppando la propria personalità.La realizzazione del cortometraggio è stata possibile grazie a Maria Cappiello, produttore esecutivo e autrice del soggetto, a Gerry Ciccimarra, regista e sceneggiatore, a Cristian Masi, aiuto regia e insegnante di recitazione, a Rocco Allegretti (operatore). Gli studenti hanno seguito tutte le fasi: dal soggetto alla sceneggiature, alle riprese e all'interpretazione.Oggi, invece, sono stati spettatori. Al Mangiatordi è stata una bella festa. Vedersi sul grande schermo è stata una grande emozione per tutti gli studenti, per la dirigente Eufemia Patella, per le docenti Berloco e Loporcaro.L'avventura continua. "Carattere unico" è tra i finalisti del concorso "Inventa un corto" a Lenola (Latina).