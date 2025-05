Cinema: Miriam Pallotta premiata agli Arts Awards a Cannes

L'attrice altamurana Miriam Pallotta ha ricevuto il premio come "Miglior Attrice Protagonista" al Cannes 7th Arts Awards per la sua interpretazione nel cortometraggio "Fascino d'altri tempi", diretto da Andrea Natale. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ufficiale tenutasi il 21 maggio 2025 al Palais du Festival, nell'ambito della proiezione evento dei film vincitori al Marché du Film, uno dei principali appuntamenti del festival.Il cortometraggio, prodotto da Cinetika con il contributo del Nuovo IMAIE, ha riscosso grande successo tra la critica e il pubblico, ottenendo due premi al Cannes7th Arts Awards: oltre a Miriam Pallotta, il riconoscimento per la Miglior Attrice Non Protagonista è andato a Laura Lasorella, mentre Giorgia Battistoni ha condiviso ex-aequo con Pallotta il titolo di Miglior Attrice Protagonista.Un ulteriore tributo al progetto è arrivato dalla community Wild Filmmaker, che ha conferito al regista Andrea Natale il premio Best European Filmmaker durante l'8&Half Film Festival, evento parallelo svoltosi anch'esso a Cannes.Miriam Pallotta si è formata professionalmente a Roma e recentemente ha fatto part del cast della serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood distribuita da Disney Plus. Pallotta è anche cofondatrice della compagnia teatrale e associazione Lu.Pa., ad oggi operante in sei regioni d'Italia, che ha collaborato alla realizzazione del cortometraggio. "Fascino d'altri tempi" è un'opera che mescola con originalità horror, dramma e commedia amara, distinguendosi per la capacità di esplorare le radici della cultura italiana attraverso un linguaggio cinematografico innovativo. La sceneggiatura, firmata da Luca Luongo, si ispira alle antiche superstizioni lucane studiate, tra gli altri, dal celebre antropologo Ernesto De Martino. Con una narrazione capace di fondere generi diversi – horror, dramma e commedia amara – il cortometraggio si distingue per l'originalità con cui rievoca e rinnova le tradizioni popolari italiane, autentico patrimonio ancora sottostimato per la narrazione cinematografica nazionale.