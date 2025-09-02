prove del concerto di Ezio Bosso
Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso

Iniziativa della Regione per ricordare l'artista

Altamura - martedì 2 settembre 2025 09.00
A cinque anni dalla morte di Ezio Bosso, dalla collaborazione tra Regione Puglia, Associazione Ezio Bosso e Puglia Culture nasce il Premio alla Divulgazione Musicale intitolato all'indimenticato artista torinese, istituito per sostenere associazioni, fondazioni e istituzioni italiane impegnate a mantenere vivo il patrimonio musicale della civiltà occidentale. Un patrimonio che spesso non riceve un'adeguata attenzione, e che viene ostacolato da molti pregiudizi, a partire da quello contro cui dovette combattere il giovane Ezio Bosso: il "Non ce lo possiamo permettere" dei suoi genitori all'idea di avere un figlio musicista.

Dunque, la musica classica come appannaggio di una élite colta, benestante, chiusa in templi difficilmente accessibili dalla gente comune. Preconcetti contro i quali Bosso ha lottato per tutta la sua vita, nelle infinite declinazioni nelle quali ha sviluppato il suo amore e il suo talento per la musica: in orchestra, come solista virtuoso del contrabbasso, compositore, pianista all'occorrenza, infine direttore d'orchestra.
"Mi chiamo Ezio, nella vita faccio la musica. E sono un uomo fortunato. E questa è l'unica cosa che vorrei dover dire per parlare di me". È questo il punto di partenza da cui nasce il Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso.

L'idea della sua istituzione è nata nel 2021, un anno dopo la scomparsa di Ezio, con l'uscita del libro Faccio Musica (Piemme-Mondadori), che raccoglie testi editi e inediti del Maestro. Dalla lettura dell'enorme patrimonio di testi, messaggi e registrazioni vocali lasciati da Bosso emerge l'urgenza, o forse quasi l'ossessione, di difendere la sua amata "musica libera" da una società che tendeva a marginalizzarla o banalizzarla per renderla economicamente più produttiva. Per Bosso, la musica da camera, sinfonica e l'opera erano invece fonti di gioia e di vita, e metafore di una società ideale educata all'ascolto, attenta al prossimo e orientata su una meritocrazia basata sullo studio e sul lavoro.

Il progetto del Premio si è concretizzato nel 2025 grazie all'impegno finanziario e alla visione delle politiche culturali della Regione Puglia, guidate dall'assessora Viviana Matrangola. Politiche attente, da anni, al recupero, alla trasmissione e alla valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale rappresentato dalla musica classica e da camera, al quale anche la Puglia ha contribuito grazie alle opere di interpreti e compositori riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Premio è ad accesso gratuito. La partecipazione al bando, consultabile all'indirizzo https://asseziobosso.it/i-premi, richiede la trasmissione di semplici documenti che descrivano progetti già sviluppati e quelli futuri. Le iscrizioni sono aperte dall'inizio di agosto e chiuderanno il 29 settembre 2025.

I tre progetti vincitori saranno comunicati entro dicembre 2025. A sceglierli sarà il Comitato Scientifico del Premio, che terrà conto anche del voto popolare dei soci dell'Associazione Ezio Bosso. I progetti selezionati riceveranno rispettivamente 10.000, 6.000 e 4.000 euro. Ai vincitori sarà garantita ampia visibilità attraverso una campagna mediatica dedicata, mentre la cerimonia di premiazione rimarrà una sorpresa fino all'ultimo momento.

(nella foto Ezio Bosso ad Altamura)
  • Musica
  • Premio
