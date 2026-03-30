Concorso del Senato: premiate due scuole di Altamura

5 foto Concorso scuole "Vorrei una legge che..."

Nei giorni scorsi, nel Multicinema Teatro Mangiatordi, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso "Vorrei una legge che…", iniziativa promossa dal Senato della Repubblica con l'obiettivo di diffondere tra gli studenti i valori della cittadinanza attiva, della legalità e della partecipazione democratica.Tre menzioni sono state assegnate alle scuole IV Novembre dell'IC IV Novembre - Mercadante (2) e al 2° Circolo didattico Garibaldi (1). Presenti i senatori Dario Damiani e Gisella Naturale per la consegna dei premi alle classi vincitrici , alle dirigenti scolastiche Giuseppa Crapuzzi e Emmanuella Lorusso, alle insegnanti. Presente la vice sindaca Angela Miglionico. Il concorso consisteva nell'indicare una proposta di legge in grado di migliorare la vita delle città e soprattutto dei bambini e delle famiglie.Il senatore Damiani ha commentato: "Emozionante vedere con quanto entusiasmo questi giovanissimi studenti si siano calati nel ruolo di "piccoli legislatori", suggerendo proposte di grande interesse e buon senso. Il progetto presentato dai ragazzi di Altamura dimostra una sensibilità particolare verso i temi del bene comune come la cura dell'ambiente, la corretta alimentazione e le relazioni umane. Vederli confrontarsi sulle regole della democrazia e del rispetto della convivenza civile è la risposta più bella anche ad alcuni drammatici fatti di cronaca degli ultimi giorni avvenuti proprio in una scuola, purtroppo frutto di un individualismo esasperato a cui bisogna contrapporre modelli di collaborazione e condivisione. Proprio dai banchi di scuola deve partire il percorso di cittadinanza consapevole attraverso il confronto, l'ascolto e il rispetto delle regole. Ringrazio la dirigente scolastica, il corpo docente e tutte le famiglie per aver sostenuto questo progetto formativo di alto valore civico".- Hanno partecipato, le classi quinte A, E e F della scuola primaria del nostro Istituto, che guidate dalle docenti Rinaldi A., Tirelli P., Tragni L., Mirgaldi A., Laurieri L., Giampetruzzi T. e Granieri D., hanno realizzato due disegni di legge "Mangiare in modo sano, per stare bene e rispettare il Pianeta" (classe 5^A-E) e "Una scuola su misura di bambino". La menzione è un riconoscimento significativo che valorizza il percorso educativo intrapreso e premia l'impegno e la sensibilità dimostrati dai giovani partecipanti. Soddisfazione da parte della dirigente Crapuzzi e dell'Istituto perché "la commissione ha particolarmente apprezzato il lavoro svolto ed ha espresso i complimenti per l'entusiasmo e la dedizione con cui i ragazzi, attentamente indirizzati dai docenti, hanno seguito questo percorso formativo per far cogliere ai giovani l'importanza delle leggi, delle funzioni del Parlamento e del confronto democratico".- Sotto la guida della docente Maria Felicia Granieri e fortemente sostenuti dalla nostra Dirigente, i ragazzi hanno presentato una proposta di legge innovativa. Attraverso l'acrostico F.E.L.I.C.E., hanno redatto sei articoli che rappresentano un vero e proprio manifesto di civiltà. "Come operatrice del diritto e rappresentante delle istituzioni pubbliche, non posso che essere entusiasta di questo progetto - ha detto la dirigente Lorusso - perché é un'opportunità preziosa per avvicinare le giovani generazioni alla cosa pubblica. La scuola ha il compito di formare cittadini attivi e consapevoli, che non si sentano semplici destinatari delle decisioni ma protagonisti della vita democratica, attraverso il dialogo autentico e costruttivo con le istituzioni e non attraverso la mera contrapposizione e la sterile contestazione. Educare fin da piccoli alla partecipazione, alla conoscenza delle regole e al rispetto della legge significa porre le basi per una società più giusta, in cui libertà e responsabilità crescono insieme. È questo il valore del percorso intrapreso: trasformare l'educazione civica in un'esperienza concreta di cittadinanza".