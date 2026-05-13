A Napoli premiata l'attrice e regista Cinzia Clemente

Cinzia Clemente, attrice, regista e formatrice teatrale e cinematografica, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nell'ambito dell'evento "Le Eccellenze del Made in Italy al Sud – Competenze Vetrinistiche, Visual Merchandising e Valorizzazione del Territorio". La cerimonia si è svolta lunedì 11 maggio 2026 presso la prestigiosa Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di autorità del panorama culturale, artistico e istituzionale nazionale e internazionale.Il premio è stato conferito dal Presidente, Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, quale riconoscimento per il contributo artistico e culturale che Cinzia Clemente continua a offrire al territorio e alla diffusione del Made in Italy attraverso il teatro, il cinema e la formazione artistica.L'onorificenza celebra il percorso professionale di un'artista del Sud Italia che, attraverso il proprio lavoro, porta in tutta Italia e nel mondo il prestigio dell'arte e della cultura italiana. Nel corso della sua carriera, Cinzia Clemente ha partecipato a numerose produzioni televisive italiane di rilievo, distribuite anche all'estero e tradotte in diverse lingue, oltre a importanti produzioni internazionali. Tra queste figurano i progetti americani Jesus VR e Seven Miracles, inseriti nel circuito audiovisivo internazionale e apprezzati per il loro valore artistico e innovativo.Attualmente è impegnata in fiction e serie televisive di successo come Il Metodo Fenoglio – L'estate fredda, Il Commissario Ricciardi, Gerri, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e I Delitti del BarLume, produzioni nelle quali le sonorità, le tradizioni e le identità linguistiche del Sud Italia — in particolare pugliesi e campane — contribuiscono a caratterizzare i suoi ruoli e la sua interpretazione artistica. Attraverso la sua attività di attrice, regista e formatrice, Cinzia Clemente continua a promuovere il talento, la creatività e l'identità culturale del Sud Italia, contribuendo alla valorizzazione dell'eccellenza artistica italiana nei contesti nazionali e internazionali.