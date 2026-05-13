Villa della fontana: interventi su alberi da abbattere

Con ordinanza n. 326 del 12/05/2026, è stata disposta la chiusura al transito pedonale della villa con la fontana monumentale, in piazza Zanardelli. L'ordinanza ha validità sino a venerdì 15 maggio. Il provvedimento si rende necessario per consentire, in piena sicurezza, l'abbattimento di alberi secchi o compromessi nella loro tenuta e stabilità. Si tratta di un intervento programmato per la tutela della pubblica incolumità.L'accesso all'area sarà interdetto mediante transennamento e non sarà consentito il passaggio pedonale per tutta la durata dei lavori.Gli alberi sono stati monitorati da un gruppo di specialisti che hanno indicato al Comune delle situazioni in cui è necessario intervenire con l'abbattimento degli alberi. Nel caso della villa della fontana sono 13.