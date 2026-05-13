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Villa della fontana: interventi su alberi da abbattere

Non sarà possibile il transito pedonale fino a venerdì

Altamura - mercoledì 13 maggio 2026 09.00
Con ordinanza n. 326 del 12/05/2026, è stata disposta la chiusura al transito pedonale della villa con la fontana monumentale, in piazza Zanardelli. L'ordinanza ha validità sino a venerdì 15 maggio. Il provvedimento si rende necessario per consentire, in piena sicurezza, l'abbattimento di alberi secchi o compromessi nella loro tenuta e stabilità. Si tratta di un intervento programmato per la tutela della pubblica incolumità.

L'accesso all'area sarà interdetto mediante transennamento e non sarà consentito il passaggio pedonale per tutta la durata dei lavori.

Gli alberi sono stati monitorati da un gruppo di specialisti che hanno indicato al Comune delle situazioni in cui è necessario intervenire con l'abbattimento degli alberi. Nel caso della villa della fontana sono 13.
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