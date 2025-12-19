Villa comunale
Villa comunale
La città

Villaggio di Natale nella villa comunale

Nel centro storico prosegue il "Magico Natale"

Altamura - venerdì 19 dicembre 2025 15.05
Per le iniziative di animazione, anche in questo fine settimana il programma del Comune si sdoppia tra il centro storico e la Villa comunale "Vitantonio Vitale" riaperta negli scorsi giorni.

Nella Villa comunale, con ingresso in via dei Mille, viene allestito un "Villaggio di Natale" che sarà aperto al pubblico, dalle ore 15.30 alle 20.30 nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2025. A disposizione dei piccoli e dei più curiosi, un grande allestimento natalizio che prevede al suo interno casette gonfiabili, scenografie, postazioni di gioco per i nuclei familiari, animatori in costume, casette per le lettere indirizzate a Babbo Natale e poi musica, spettacoli, laboratori, ecc. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, è denominata "Natale Wow ad Altamura" ed è a cura di "Circowow!".

Nel centro storico prosegue l'animazione del programma "Un magico Natale" con concerti, giocoleria, musica e danza (leggi notizia in agenda).
  • Magico Natale
  • Natale
  • Villa comunale
