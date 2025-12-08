Albero di Natale
Albero di Natale
La città

Immacolata: il programma di "Un magico Natale"

Animazione per bambini e giocoleria

Altamura - lunedì 8 dicembre 2025 11.00
Con l'accensione dell'albero in piazza Duomo, sabato sera è iniziato il programma "Un magico Natale" che prevede attività di animazione e musica sino al 6 gennaio.

Per l'Immacolata, dopo l'animazione musicale itinerante di questa mattina con gli zampognati, questo è il programma del pomeriggio e della serata:

Ore 18:00 – 19:00 - Piazza Repubblica
"Laboratori di arte – Fluomagie di Natale", Ass. Cult. CreAzioni, Creatività e colori fluo per un pomeriggio magico dedicato ai più piccoli.

Ore 18:30 – 21:30, Piazza Duomo
"Il divertimento che gira intorno a te – pedana 360°", Enjoy Kids

Ore 18:30: Centro storico, Spettacolo di giocoleria "Toc toc è tornato Mariulì", Cooperativa Sociale Upendi
Un personaggio amato torna tra le strade del centro antico per stupire con giochi e meraviglie

Ore 19:30: Piazza Repubblica
"Laboratori di arte – Fluomagie di Natale", Ass. Cult. CreAzioni, Secondo turno del laboratorio per tutti i bambini che vogliono rivivere la magia

Ore 20:00: Centro storico, Spettacolo di giocoleria "Toc toc è tornato Mariulì", Cooperativa Sociale Upendi
La serata continua con acrobazie, gag e tanta energia.
