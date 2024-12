Un magico Natale: il programma dal 28 dicembre al Capodanno

Nuovo fine settimana all'insegna dell'animazione e degli spettacoli itineranti per "Un magico Natale", calendario di eventi promosso dal Comune di Altamura - Assessorato alla cultura; a cura di Wavents, con direzione artistica di Alessandro Martello.Dalle ore 18.00 alle ore 21.00LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza DuomoOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.30 - Via Bisanzio FiloANNO DOMINI 1223 - Presepe ViventeOre 18.30 e ore 19.45 - Piazza DuomoOTTO PANZER SHOW - ClownerieOre 19.00 e ore 20.15 - Piazza San GiovanniMR DUDI - Magia e illusionismoOre 11.00 - Piazza DuomoMR DUDI – Magia e illusionismoOre 12.00 - Piazza DuomoOTTO PANZER SHOW – ClownerieDalle ore 18.00 alle ore 21.00 - Piazza DuomoLA CASA DI BABBO NATALEOre 18.00 e ore 19.30 - Piazza MarconiMR DUDI - Magia e illusionismoOre 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 - Via Bisanzio FiloANNO DOMINI 1223 - Presepe ViventeOre 18.45 e ore 20.15 - Piazza San GiovanniOTTO PANZER SHOW - ClownerieOre 20.00 - Chiesa di S. Nicola dei GreciCANTO DI NATALEConcerto a cura di Ensemble The VoxDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro AnticoLET'S CHRISTMAS – Animazione itineranteRACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itinerantiDalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Centro anticoOH JOY – Marching band itineranteDalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Centro AnticoOH JOY – Marching band itinerante