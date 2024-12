Un magico Natale: programma del 14 e del 15 dicembre

Un altro intenso fine settimana nel programma "Un magico Natale 2024", promosso dall'amministrazione comunale e curato dalla Wavents con la direzione artistica di Alessandro Martello.- Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 "La casa di Babbo Natale" in Piazza Duomo, "Let's Christmas" animazione itinerante, "Raccontami una storia" racconti itineranti.- Ore 19:30 "Coro Accordium" Concerto in Piazza San Giovanni.- Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 "Let's Christmas", animazione itinerante nel centro antico.- Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 "La casa di Babbo Natale" in Piazza Duomo, l'"Angelo del Natale" animazione itinerante su trampoli e gli Zampognari, animazione musicale itinerante.- Ore 20:30 "Derme Bambenidde" concerto a cura di Maria Moramarco, Luigi Bolognese, Nico Berardi e Francesco Maria Sette.Sono previste anche iniziative collaterali, in base alle adesioni all'avviso pubblico del Comune per manifestazioni organizzate da associazioni, cittadini e privati in genere.* 13 dicembre, eventi per bambini, in Vico Monastero del soccorso (a cura di Creattiva Crescere Altamura, Officine Zeta, Ragone Logistics Group srl, Solinken srls);* 14 dicembre (17:00-20:00) e 15 dicembre (10:00-12:00 / 17:00-20:00), laboratori e attività ludiche per grandi e piccini nel Claustro F.lli Salvatore (a cura di Ass. Culturale Audax Altamura e Ass. Martiri 1799 Altamura);* 15 dicembre, dalle 19:00 alle 21:30, "Incontra Babbo Natale" in via Genco e nel centro antico (a cura di Ass. Altilia Stupor Mundi, Cornacchia Salumi e residenti via Genco).* 15 dicembre in Piazza Repubblica, "Telethon" a cura di Pro Loco Altamura;* 16 dicembre, ore 19:30, "Concerto di Natale", presso Istituto Simone Viti Maino (a cura di Università Popolare Terza età L. Barnaba).