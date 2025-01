Rigenera Altamura: lavori in piazza San Giovanni e via Falconi

Sono in corso le attività per installare in piazza San Giovanni il cantiere di "Rigenera", per la sistemazione di alcune vie e claustri del centro storico. Con quest'appalto sono stati già ri-pavimentati gli assi di via Santa Caterina e via Già Corte d'Appello e altre strade collegate.Per questa nuova serie di lavori, è vigente l'ordinanza di Polizia Locale n.25 con cui si dispone il divieto di transito e di fermata in piazza San Giovanni (con l'eccezione di una parte di carreggiata che consente il transito veicolare in direzione di via Solofrano); via Candido Turco; via S. Croce; via Falconi; via Santini; via S. Gaetano; via Santa Lucia.L'ordinanza prescrive di lasciare l'accesso pedonale agli immobili e alle attività commerciali presenti nei tratti di strada interessati; inoltre, stabilisce che la chiusura non interessi contemporaneamente tutte le strade bensì si proceda alla chiusura di un unico tratto di strada, in base allo stato di avanzamento dei lavori.