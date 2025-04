Scacchisti altamurani promossi in serie A2

Grande risultato per il movimento scacchistico altamurano. La squadra "Scacchisticamente" ha ottenuto la promozione in serie A2, giungendo al secondo posto - dopo la Expert Bari - tra le sei squadre che si sono affrontate per il salto di categoria della serie A2.Campionato Cis serie B 2025 si è disputato il 14/15/16 marzo a Matera, con l'organizzazione di "ScacchisticaMente" (affiliata alla federazione regionale in Basilicata, possibilità consentita dai regolamenti per vicinanza geografica). La squadra è stata guidata da Saverio Mininni, Istruttore Capo /Tutor FSI - CONI e dirigente sportivo di primo livello, e da Giambattista Rizzo, Istruttore Nazionale CM°.Alle scacchiere si sono cimentati i ragazzi altamurani Carlo Calia, Giovanni Lauriero, Vito Popolizio, Pietro Barbieri e il barese Rizzo. Nonostante il pronostico sfavorevole, la squadra altamurana ha superato la concorrenza di altre formazioni di Bari, Corigliano Calabro, Lecce. In quattro anni, dal 2021, sono state ottenute ben tre promozioni dalla serie C alla A2.Negli scacchi, come in tutti gli sport, è fondamentale far crescere i giovani, individuando i talenti sin dalla tenera età. E' quello che sta accadendo ad Altamura da alcuni anni, come dimostrano i risultati e come confermano anche gli esiti scolastici. Calia, Lauriero e Barbieri sono studenti del Liceo "Federico II di Svevia" e fanno parte della compagine studentesca che ha ottenuto i primi posti nelle categorie allievi e juniores nei campionati studenteschi che si sono svolte nei giorni scorsi presso l'istituto L. Santarella – S. De Lilla di Bari. Inoltre i bambini della scuola primaria "Don Milani" hanno ottenuto un importante traguardo, classificandosi per la finale regionale che si terrà il 5 aprile a Cerignola. Non resta che incrociare le dita per le gare decisive!