Base Pizza S.r.l. protagonista a TuttoFood
Base Pizza S.r.l. protagonista a TuttoFood
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Base Pizza S.r.l. protagonista a TuttoFood

L'azienda gravinese presente all’evento di riferimento per la Food Community internazionale

Altamura - venerdì 22 maggio 2026 10.00
Raccontare il proprio territorio, senza rinunciare a proiettarsi nel futuro. Un'operazione che ha un valore anche nella produzione di alimenti che dalle origini, attraverso la ricerca, portano verso le innovazioni e il futuro.

Dall'11 al 14 maggio, Base Pizza S.r.l. è stata protagonista a TuttoFood, uno degli appuntamenti più importanti nel panorama agroalimentare internazionale.

La partecipazione all'evento si è rivelata un'esperienza straordinaria, capace non solo di confermare le aspettative aziendali, ma addirittura di superarle sotto ogni punto di vista. Le giornate trascorse in fiera sono state caratterizzate da un'intensa attività di confronto, condivisione e scoperta. Lo stand di Base Pizza ha accolto professionisti, operatori del settore, partner commerciali e appassionati provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali, creando un ambiente dinamico e stimolante in cui il dialogo e lo scambio di idee sono diventati il vero motore dell'esperienza fieristica.

Tra degustazioni, incontri strategici e presentazioni di prodotto, l'azienda ha avuto l'opportunità di raccontare la propria identità, fatta di qualità, passione e continua ricerca dell'eccellenza.

Presente in prima linea durante tutta la manifestazione, la famiglia Aliano ha vissuto ogni momento con entusiasmo e partecipazione, consolidando relazioni già esistenti e instaurando nuovi contatti con alcuni dei migliori professionisti del settore food. L'atmosfera positiva e il forte interesse mostrato dai visitatori hanno rappresentato per l'azienda un'importante occasione di crescita e confronto con le nuove tendenze del mercato.

Grande protagonista dell'evento è stata la nuova linea proteica "BePro", presentata dall'azienda accanto alla storica linea classica. Un debutto molto atteso, che ha conquistato il pubblico grazie alla capacità di unire innovazione, gusto e tradizione in un unico morso, segnando un nuovo capitolo nel percorso di crescita del marchio.

La famiglia Aliano è tornata nella propria terra, dove tutto ha avuto inizio, portando con sé nuovi progetti e idee da realizzare. Un ritorno simbolico e ricco di significato, nel segno delle proprie radici e con uno sguardo costantemente rivolto al futuro.
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