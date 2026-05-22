Scuola
Scuola
Scuola e Lavoro

Scuola: borse studio per famiglie a basso reddito

Stanziati anche i fondi per i libri di testo

Altamura - venerdì 22 maggio 2026 09.00
Con una manovra complessiva di quasi 18 milioni di euro, la Giunta regionale della Puglia ha approvato due misure a sostegno di studenti e studentesse pugliesi appartenenti a famiglie a basso reddito.

La prima misura prevede l'assegnazione di borse di studio del valore di circa 200 euro per l'anno scolastico in corso (2025/2026), destinate a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Puglia. I requisiti di accesso al beneficio prevedono la frequenza scolastica e l'appartenenza a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 13.000 euro, elevando tale limite a 15.748,78 euro nel caso di famiglie numerose con tre o più figli. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Studio in Puglia (tramite il sito web https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/, sezione Diritto allo Studio > Borse di Studio) dal prossimo 27 maggio e fino al 29 giugno 2026 da parte delle studentesse e degli studenti oppure, qualora minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Le borse di studio sono articolate in due tipologie: quelle ministeriali, finanziate con risorse del Fondo unico per il welfare dello studente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono riservate a studenti e studentesse iscritti al biennio delle scuole superiori (classi prima e seconda); quelle regionali, invece, sono finanziate con risorse regionali del POC Puglia FESR–FSE 2014/2020 e sono dedicate a studenti e studentesse frequentanti il triennio finale (classi terza, quarta, quinta e sesta). L'importo complessivamente stanziato è pari a 6.585.295,24 euro.

La seconda misura approvata dalla Regione Puglia riguarda, invece, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per il prossimo anno scolastico (2026/2027), attraverso uno stanziamento complessivo di oltre 11,4 milioni di euro destinato a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie con basso reddito, che i Comuni erogheranno nelle forme del contributo economico, ovvero dei "buoni libro".

Anche in questo caso i requisiti di accesso prevedono un ISEE non superiore a 13.000 euro, elevato a 15.748,78 euro per i nuclei familiari con tre o più figli. Le domande potranno essere presentate dal 15 giugno al 15 luglio 2026, ma è prevista anche una seconda finestra dall'8 al 22 settembre 2026, per garantire alle famiglie che non hanno presentato l'istanza nella prima finestra un contributo seppure ridotto. L'istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela dello studente minorenne oppure direttamente dalla studentessa o dallo studente, se maggiorenne, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Studio in Puglia, (sezione "Libri di testo a.s. 2026/2027"). L'assegnazione del beneficio da parte dei Comuni sarà subordinata alla verifica della residenza della studentessa o dello studente, della regolare frequenza scolastica e, nei casi previsti di rimborso, dell'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.

Le due misure sono tra loro compatibili e il beneficio relativo alle borse di studio non esclude l'accesso al contributo per i libri di testo, laddove sussistano i requisiti previsti.
  • Borse di studio
  • Libri di testo
  • Diritto allo studio
Altri contenuti a tema
Libri di testo: contributi agli studenti Libri di testo: contributi agli studenti I requisiti stabiliti dalla Regione
"Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione" La città "Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione" Lettera aperta del consigliere comunale e insegnante Michele Loporcaro
Approvato il piano per il diritto allo studio Palazzo di città Approvato il piano per il diritto allo studio Per un totale di due milioni di euro. La decisione in consiglio comunale
Università: aggiunti altri fondi per le borse di studio Giovani Università: aggiunti altri fondi per le borse di studio Per ottenere la copertura completa
Scuola: contributi per i libri di testo e bonus trasporti Scuola: contributi per i libri di testo e bonus trasporti Si possono presentare le domande sul portale regionale
Seconda vittoria legale per studente con malattia rara La città Seconda vittoria legale per studente con malattia rara Tribunale di Bari conferma l'assistenza scolastica a tempo pieno
Contributi per i libri di testo, si possono presentare le domande Eventi e cultura Contributi per i libri di testo, si possono presentare le domande Sulla piattaforma della Regione
Borse di studio in memoria di Davide Loizzo Borse di studio in memoria di Davide Loizzo Giovane medico scomparso in un incidente stradale negli USA
Ordinanza sulla gestione dei suoli privati e dei terreni agricoli
21 maggio 2026 Ordinanza sulla gestione dei suoli privati e dei terreni agricoli
Aumento Irpef in Puglia, centrodestra organizza protesta
21 maggio 2026 Aumento Irpef in Puglia, centrodestra organizza protesta
Volley: la giovane Leonessa promossa in serie C
21 maggio 2026 Volley: la giovane Leonessa promossa in serie C
Filiere di Puglia, 40 milioni di euro per per produzioni agricole e alimentari
20 maggio 2026 Filiere di Puglia, 40 milioni di euro per per produzioni agricole e alimentari
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
20 maggio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Team Altamura, rebus panchina: Mangia verso l’addio
20 maggio 2026 Team Altamura, rebus panchina: Mangia verso l’addio
Grano duro: produzione in lieve aumento
20 maggio 2026 Grano duro: produzione in lieve aumento
Incidente a Matera, tra i feriti persone di Altamura e Gravina
19 maggio 2026 Incidente a Matera, tra i feriti persone di Altamura e Gravina
Vertenza Natuzzi, firmato accordo su cassa integrazione
19 maggio 2026 Vertenza Natuzzi, firmato accordo su cassa integrazione
Le città di Federico II a tavola, presentata la nuova iniziativa
19 maggio 2026 Le città di Federico II a tavola, presentata la nuova iniziativa
Il 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura ha aderito al Piano Estate 2025-2026
18 maggio 2026 Il 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura ha aderito al Piano Estate 2025-2026
“Grande” rivelazione della stagione biancorossa
18 maggio 2026 “Grande” rivelazione della stagione biancorossa
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.