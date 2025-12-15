Università: aggiunti altri fondi per le borse di studio

La giunta regionale della Basilicata ha approvato un nuovo investimento complessivo di risorse pari a 21 milioni di euro destinate alle borse di studio universitarie per l'anno accademico 2025/2026. "Verranno così erogate entro i primi mesi del nuovo anno le borse di studio per tutti gli idonei", spiega la Regione.



Le borse di studio universitarie, gestite da Adisu Puglia, rappresentano uno strumento essenziale per garantire l'effettivo diritto allo studio: assicurano, infatti, la possibilità di intraprendere o proseguire un percorso accademico anche a coloro che, in assenza di un sostegno economico adeguato, rischierebbero di essere esclusi da un'opportunità formativa fondamentale per la crescita personale e professionale.



Lo sanno bene gli studenti universitari. Proprio oggi a Bari, davanti all'Adisu, c'è stata una protesta di alcuni di essi che, pur avendo i titoli per beneficiare dei sussidi, non hanno ancora ricevuto nulla.