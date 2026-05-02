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Cofidi.it: Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2025

Giuseppe Riccardi confermato Presidente per il triennio 2026-2029

Puglia - sabato 2 maggio 2026 10.00 Comunicato Stampa
L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di COFIDI.IT soc. coop., svoltasi in videoconferenza, ha approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. I numeri confermano la solidità patrimoniale e la capacità di gestione dell'intermediario finanziario vigilato nonostante una congiuntura economica complessa.

L'Assemblea ha eletto la Governance per il triennio 2026–2029 e, al termine dei lavori assembleari, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato Giuseppe Riccardi alla Presidenza di COFIDI.IT. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Giuseppe Riccardi (Presidente), Paola Dammacco (Vicepresidente), Marco Di Chiano, Antonella Gernone, Daniela Madaghiele, Vito Loiudice, Sonia Rubini.
Il Collegio Sindacale risulta così composto: Sebastiano Di Bari (Presidente), Giuseppe De Rosa e Francesco Flore.
L'esercizio 2025 ha visto COFIDI.IT consolidare il proprio ruolo di partner strategico per le PMI pugliesi del sistema CNA. grazie alla capacità di integrare strumenti di garanzia, credito diretto e nuove misure finanziate da fondi europei e regionali.
Alla chiusura dell'anno lo stock complessivo delle garanzie in essere è pari a € 287.453.086
Investimenti: 64,6% (€ 185.615.214) conferma della vocazione al supporto della crescita produttiva.
Capitale circolante: 31,9% (€ 91.630.790)
Particolarmente rilevante è la performance del credito diretto erogato da COFIDI.IT, che raggiunge quota € 13.575.000, dimostrando la capacità dell'ente di evolvere oltre il modello tradizionale di garanzia.
Oltre al rafforzamento dell'operatività, il 2025 ha evidenziato un incremento della base sociale (+1,42%), segno della fiducia riposta dalle imprese nel sistema COFIDI.IT-CNA. La struttura patrimoniale resta estremamente solida, con Fondi Propri di vigilanza pari a 28.552.827 euro e un utile di esercizio di € 64.028.
"I risultati del 2025, dalle garanzie al consolidamento della base sociale, all'aumento delle operazioni di credito diretto, confermano COFIDI.IT come punto di riferimento per l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese - afferma il Direttore Generale, Sabino Persichella - il nostro modello operativo è in continua evoluzione per rispondere con efficacia ai fabbisogni del tessuto produttivo regionale". "Il nostro obiettivo è di rafforzare l'offerta complessiva degli strumenti finanziari – ha concluso il Direttore - integrando garanzie tradizionali e nuove linee di erogazione diretta".
"COFIDI.IT è oggi una realtà solida. La sfida per il futuro è accelerare sulla strada della crescita già tracciata, valorizzando il lavoro svolto finora - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Riccardi - Nel 2025 "abbiamo dimostrato una straordinaria reattività nel supportare il sistema CNA: l'incremento dei volumi erogati e l'espansione dei servizi testimoniano la capacità di evolvere insieme alle imprese che – ha concluso il Presidente – ormai da anni, scelgono la competenza e la solidità di COFIDI.IT".
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