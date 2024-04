Credito alle imprese: la sfida dell'innovazione di Cofidi.it e CNA

TARANTO

Prosegue a Taranto e a Lecce il tour di COFIDI.IT e CNA per "per le imprese pugliesi con igiovedì, apresso il Salone di rappresentanza della, martedìpresso laDopo il successo della prima tappa barese, il 14 marzo scorso in una affollatissima sala conferenze della Camera di commercio di Bari, il confronto tra illustri relatori proseguirà in altre due province, dopo la relazione introduttiva sulla Sinergia tra Finanza - Imprese e Regione, della DirettriceNel corso del dibattito saranno affrontati i temi più significativi relativi all'accesso al credito delle PMI; dalla garanzia sui finanziamenti bancari, al credito diretto erogato da COFIDI.IT, con il supporto dei Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria della Regione Puglia.presso il Salone di rappresentanza della, giovedìSalutiFrancesco VIZZARRO Presidente ODCEC di TARANTO Presiede - Franco GENTILE Presidente CNA Brindisi e TarantoCoordina Paola DAMMACCO - Vice presidente COFIDI.IT - Relazione introduttiva - La sinergia: Finanza > Imprese > Regione Teresa PELLEGRINO ­ Direttrice Generale COFIDI.ITInterventiAlessandro DELLI NOCI - Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia Gianna Elisa BERLINGERIO - Direttore Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia - Antonio DE VITO - Direttore Generale Puglia Sviluppo SPAConclusioni Giuseppe RICCARDI Segretario CNA Puglia,presso la, martedìSalutiMarcello DE GIORGI Segretario CNA LecceCoordina Paola DAMMACCO - Vice presidente COFIDI.IT - Relazione introduttiva - La sinergia: Finanza > Imprese > Regione Teresa PELLEGRINO ­ Direttrice Generale COFIDI.ITInterventiAlessandro DELLI NOCI - Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia Gianna Elisa BERLINGERIO - Direttore Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia - Antonio DE VITO - Direttore Generale Puglia Sviluppo SPAConclusioni Giuseppe RICCARDI Segretario CNA Puglia