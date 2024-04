Liberazione: celebrazione del 25 aprile ad Altamura

Nella giornata della Liberazione, per la 79ª festa nazionale del 25 aprile, l'amministrazione comunale organizza una cerimonia pubblica a cui partecipa l'Anpi (associazione nazionale partigiani d'Italia).Programma:ore 10:30 - Raduno e deposizione di una corona d'alloro presso Palazzo di Città. A seguirà, il corteo dalla piazza Municipio alla piazza Zanardelli.ore 11:00 - Deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, in Piazza Zanardelli. Interventi del sindaco Vitantonio Petronella e della presidente dell'Anpi di Altamura Lucia Perrone.In questa giornata l'Anpi propone una riflessione sull'articolo 11 della Costituzione con cui l'Italia ripudia la guerra. "Questo 25 aprile 2024 - sostiene l'Anpi di Altamura - non può essere come gli altri. Dev'essere il giorno in cui si ritrova nelle piazze di tutte le città, tutta l'Italia democratica che si riconosce nella Costituzione che nasce dalla Resistenza e per questo antifascista, le intere famiglie, gli anziani, le donne, i giovani a cui va restituita una speranza vera di futuro, fatta di un buon lavoro, di lavoro sicuro che consenta di condurre una vita dignitosa e libera in un mondo di pace stabile e duratura."Visto il periodo delicato che stiamo vivendo, con le guerre in corso senza prospettive di soluzione e con una pace sempre più lontana, alla fine della manifestazione l'Anpi, impegnata nel Comitato cittadino Altamura per la pace con iniziative locali e nazionali contro tutte le guerre, proporrà una riflessione sull'art. 11 della Costituzione e apporrà sulla ringhiera del monumento un cartello con l'intero art. 11".