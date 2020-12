Caso positivo al Comune, chiuso l'ufficio protocollo

A causa di un riscontrato caso positivo al Coronavirus, al Palazzo di città è stato chiuso l'ufficio protocollo. La sospensione del servizio al pubblico è fino a data da destinarsi. Per presentare domande o istanze all'ente, è attivo il canale di trasmissione telematica al seguente indirizzo Pec protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.itIl servizio è stato sospeso in modo da effettuare il tracciamento dei contatti, da sottoporre a isolamento fiduciario o tampone.Quindi, in attesa di nuove comunicazioni, per interloquire con la pubblica amministrazione locale si dovrà fare ricorso alla pec.