Covid: situazione stabile e sotto controllo

La Asl ha diffuso il bollettino settimanale sul Covid. Nella settimana dal 5 all'11 dicembre, si registra una situazione stabile dei nuovi casi sia nel totale provinciale sia ad Altamura. La situazione può ritenersi sempre sotto controllo.Secondo il report settimanale della Asl, nel periodo indicato in tutta l'area metropolitana i nuovi contagi sono stati 2694, rispetto ai 2.616 della precedente settimana. Negli stessi giorni ad Altamura i nuovi casi sono stati 91 rispetto ai 96 della settimana precedente.Per chi volesse vaccinarsi, ad Altamura le somministrazioni si effettuano presso la sede del servizio igiene e sanità pubblica in piazza De Napoli. Nel mese di settembre i giorni per effettuare la vaccinazione sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì (orario 11.00-12.30). A dicembre chiusura degli uffici l'8 e il 26 per festività. Richiesta la prenotazione tramite Cup o tramite il portale regionale Lapugliativaccina.it .