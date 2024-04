Oropan Academy: assunti 15 giovani dopo formazione gratuita

Hanno firmato questa mattina il proprio contratto di lavoro i 15 giovani che, a partire da oggi, fanno parte del progetto formativo di Oropan Academy. Un percorso innovativo che durerà un anno e che è finalizzato alla formazione di due profili, quello del panificatore e quello di addetto alla manutenzione e all'installazione degli impianti civili ed industriali.In Puglia, fino ad oggi, sono una cinquantina i giovani che hanno avuto la possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro attraverso un percorso formativo IFTS. Uno strumento che consente di entrare da subito nel mondo del lavoro e di integrare la produzione di valore industriale con la crescita professionale dei neo assunti. Oropan Academy è un progetto presentato in Regione Puglia dall'ATS composta da OROPAN SPA, IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali), Gi Group Spa, Istituto Professionale "De Nora Lorusso" di Altamura e Politecnico di Bari e che darà l'opportunità di assunzione e formazione con contratto in apprendistato di I livello a ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, costruendo così un ponte tra studio e lavoro e dando loro concreta opportunità di inserimento in un contesto imprenditoriale di respiro internazionale.Il percorso formativo di 300 ore in aula e 500 ore on the job, accompagnato da docenti esperti e affiancati da tutor OROPAN, altamente qualificati, permetterà loro di conseguire un attestato di qualifica professionale, diventando uno specialista dell'arte della panificazione o della manutenzione industriale alimentare. Conseguendo, così, al termine del percorso della durata di 12 mesi, un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, a valore nazionale 3, corrispondente al 4° livello EQF (European Qualifications Framework)."Oggi è un giorno importante per Oropan perché assistiamo al futuro della panificazione dell'arte altamurana – ha commentato Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan Spa - quindici giovani promesse potranno custodire e tramandare il mestiere del pane ed evolverlo trasformandolo in arte e scienza. Mantenendo così il forte legame con le radici del nostro territorio e navigando verso nuovi orizzonti globali. La nostra missione è quella di formare le future generazioni per affrontare le sfide del mercato globale, che richiede performance elevatissime in termini di qualità certificata, crescita professionale, innovazione costante, crescita del buono e del salutistico. E, soprattutto del sostenibile. Stiamo insegnando ai nostri ragazzi a porre particolare valore all'impatto sociale e all'integrità dei nostri processi produttivi. A loro faccio l'augurio di trovare in Oropan Academy terreno fertile per innovare e diventare maestri della panificazione, e do il benvenuto nella famiglia del pane, dove assieme, impasteremo e faremo lievitare il futuro".Per Umberto Lonardoni, Direttore generale di Ifoa, "Oggi di fronte al problema della "talent scarcity", cioè della difficoltà per le aziende di trovare i lavoratori che servono con le giuste competenze, le imprese più illuminate come Oropan hanno capito che devono investire direttamente impegnandosi a costruire percorsi di recruiting diversi dal passato. Da questa consapevolezza nascono le Academy, cioè percorsi formativi interni alle aziende stesse che garantiscono ai ragazzi contratti di lavoro certi e non precari e crescita delle competenze. Noi come IFOA, con la nostra esperienza di più di 50 anni nella formazione, siamo felici di poter affiancare OROPAN, così come altre decine di aziende in Italia, proprio nel supporto alla costruzione di questi "vivai" dei loro futuri talenti.""Nel territorio pugliese sono ancora molti i giovani che vivono in una situazione di NEET. In questo contesto, la formazione specializzante riveste un ruolo cruciale nel mercato del lavoro attuale. Le aziende, infatti, manifestano un forte bisogno di competenze che spesso risultano difficili da trovare tra i candidati", ha commentato Enrico Calcagnile, Area Manager Puglia e Basilicata di Gi Group, "I percorsi IFTS in apprendistato di primo livello, realizzati in collaborazione con Oropan Spa e IFOA, offrono a ragazzi e ragazze un'opportunità unica per acquisire le competenze più richieste dal settore della trasformazione alimentare. Come Gi Group abbiamo messo a disposizione i nostri servizi per strutturare l'intero iter progettuale, dalla proposta iniziale, alla consulenza e sviluppo di un programma su misura fino alla fase di recruiting, formazione e al tutoring con cui affiancheremo i corsisti durante il periodo formativo. La costruzione di percorsi formativi in sinergia con i player del territorio è una parte centrale del nostro impegno per il Lavoro Sostenibile, con cui diamo alle persone la possibilità di realizzarsi a livello professionale e personale e generare valore per il nostro Paese."Alla presentazione di questa mattina hanno preso parte parte: Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan Spa; Gaetano Mesto, team di Direzione IFOA Puglia; Umberto Lonardoni, direttore IFOA; Enrico Calcagnile, Area Manager Puglia e Basilicata Gi Group Spa; Maria Lucia Giordano, dirigente Scolastico Istituto De Nora, Vitantonio Petronella, sindaco di Altamura; Monica Calzetta dirigente Assessorato Formazione Professionale, Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione; Gianni Elisa Berlingerio, dirigente Assessorato Sviluppo Economico; Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari e Bat; Leonardo Patroni Griffi, presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilica.