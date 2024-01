Altamura, aperto lo sportello Porta futuro

Sono partite le attività dello sportello di Altamura di "Porta Futuro", appartenente alla rete di centri per il lavoro organizzata dalla Città metropolitana di Bari. La sede locale è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 14:00 alle 18:00, in via Marecchia in locali messi a disposizione dal Comune nell'immobile denominato "Laboratorio urbano giovanile" (alle spalle della parrocchia di Sant'Agostino).Gli sportelli "Porta Futuro" sono dedicati al mondo del lavoro e alla promozione di attività rivolte a cittadini in cerca di opportunità professionali o formative. Il loro fine è quello di creare una rete di sportelli per l'orientamento al lavoro, con gli obiettivi di favorire l'occupazione lavorativa, facilitare l'incontro tra domanda e offerta, contribuire allo sviluppo del territorio. Ogni sportello eroga e promuove servizi gratuiti connessi alle politiche del lavoro.Riferimenti: 080.2365462 - altamura@portafuturobari.it - https://www.portafuturobari.it/