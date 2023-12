Piazza Affari (Milano): Oropan premiata con Oscar di Bilancio

3 foto Oscar di bilancio a Oropan

La premiazione è avvenuta presso Piazza degli Affari,6 a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa ItalianaOropan Spa, azienda altamurana, leader nel settore dei prodotti da forno della panificazione è stata insignita dell'Oscar di Bilancio 2023 nella Categoria Piccole e Medie Imprese non quotate.L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 59esima edizione promossa da FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi, premia le imprese virtuose nelle attività di reporting, che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder.Le motivazioni del premio assegnato ad Oropan hanno riconosciuto, sia I'importante percorso strategico ed operativo di sostenibilità intrapreso, sia le modalità di comunicazione di tale percorso, nei confronti di tutti gli stakeholder, attraverso una chiarezza e trasparenza comunicativa, che mediante l'utilizzo di strumenti quali newsletter, comunicati per la stampa, i contenuti delle sezioni del sito web e chiari rimandi alle stesse, fino ai canali social, hanno assicurato una completezza informativa. Dalle motivazioni espresse dalla giuria, in particolare, è emerso come il Bilancio di Sostenibilità sia stato presentato in maniera trasparente, chiara e completa, correlato anche al fascicolo del Bilancio di Esercizio 2022. Apprezzata è stata l'informativa economico finanziaria e l'evidenziazione dei rischi, che è risultata più che esaustiva, così come tutti gli aspetti di Identità e Governance e gli ambiti ESG ed Economic che hanno raggiunto il massimo del punteggio. Non ultimo, quale altro aspetto di rilievo, l'aver utilizzato lo standard GBS 2013 e l'accountability 1000 per quanto riguarda il valore aggiunto e per gli stakeholder.Tale prestigioso risultato è stato il frutto di un lavoro di squadra che ha visto costantemente interagire e confrontarsi il gruppo interfunzionale di Oropan impegnato nel processo di reporting. -Il solo modo mediante cui la sostenibilità può trovare concretezza, crediamo, sia quello di essere condivisa ed è per questo, che ci impegniamo a costruire il nostro value network, stimolando un dialogo costante, trasparente, inclusivo, come espressione della responsabilità verso il tessuto sociale ed economico con cui interagiamo quotidianamente; un dialogo attento alle questioni etiche, ambientali, sociali e coerente con il modello di business di Oropan- ha dichiarato, Amministratore Delegato Oropan, intervenuta all'evento di premiazione, presentando l'azienda. -Questo premio ci riempie d'orgoglio e dimostra che la strada intrapresa è quella giusta - commenta ancora l'A.D. Oropan Spa. - Abbiamo ben chiaro il valore del potersi raccontare fino in fondo, permettendo a tutti di conoscere quello che facciamo, ma soprattutto come lavoriamo e i valori in cui crediamo. Dietro ogni numero, ogni risultato economico dell'azienda, c'è una storia fatta di volti, persone, di entusiasmo, di lavoro. Ecco perché abbiamo integrato le attività di reporting, oggi premiate, all'interno delle nostre strategie di comunicazione presenti e future- ha concluso Lucia Forte.