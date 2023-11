Sviluppo e sostenibilità, confronto con giovani imprenditori in Oropan

Nel pomeriggio del 14 novembre u.s. la Oropan di Altamura ha ospitato una giornata dedicata alla sostenibilità d'impresa, accogliendo una nutrita rappresentanza del gruppo di Giovani imprenditori di Confindustria Bari Bat. Nell'ambito del proprio calendario eventi legato alla XXII Settimana della Cultura d'impresa di Confindustria ha organizzato una tavola rotonda sui percorsi in atto che coniugano lo sviluppo con etica ambientale e produttiva.L'amministratore delegato di Oropanha presentato il percorso strategico di sostenibilità dell'azienda, che da garante della tradizione è proiettata ad una filiera a garanzia di uno sviluppo etico e sostenibile. L'argomento è stato al centro di un dibattito riguardo alle opportunità offerte dalla sostenibilità a partire da differenti punti di vista: accademico, datoriale, bancario ed imprenditoriale.Nella sua relazione il Prof., presidente del Consiglio Direttivo del GBS - Gruppo Bilanci Sostenibilità, a partire dal contesto normativo ha potuto illustrare le opportunità cui si trovano di fronte le PMI e i bisogni indispensabili per realizzare i progetti. Si è proseguito con due rappresentanti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il Vice Direttore, che ha chiarito il ruolo delle banche in questa nuova fase di transizione verso nuovi modelli a supporto delle PMI, e la responsabile Comunicazione Rossella Dituri, sul legame con il territorio e le azioni già intraprese.Il Presidente dei Giovani imprenditori,, ha portato il punto di vista delle giovani imprese. Le nuove sfide non fanno paura perché la sostenibilità non è solo un obbligo normativo ma una base di partenza nelle politiche di governance aziendale. A chiudere gli interventi Lucia Forte."Aver riunito intorno al tema della sostenibilità, stakeholder di Oropan e del territorio - ha dichiarato Lucia Forte - è stato per noi, elemento di soddisfazione, perché crediamo che il confronto sia fondamentale elemento per assicurare miglioramento continuo del nostro percorso di sostenibilità, ma al contempo utile per tutto il tessuto imprenditoriale del nostro territorio"."Siamo riusciti a dar vita ad un confronto, convinti potesse essere un acceleratore di un processo di conoscenza, e motore di innovazione e cambiamento, in grado di arricchire noi, come azienda, ma anche tutti i presenti, in una attività di engagement che spesso è difficile da perseguire, nell'ambito delle singole operatività aziendali. E siamo particolarmente orgogliosi, che ciò sia avvenuto in Oropan", ha concluso l'amministratore delegato dell'azienda altamurana.Al convegno, coordinato dal giornalista, hanno offerto i loro spunti di riflessione anche il Presidente di BPPBe il Presidente e fondatore di Oropan, rispondendo anche alla curiosità della platea di giovani imprenditori intervenuti.La giornata si è conclusa con la visita dei Giovani imprenditori al Museo del Pane di Vito Forte.