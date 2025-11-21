Eleonora Moramarco
Eleonora Moramarco
La città

L'altamurana Eleonora Moramarco premiata per la migliore tesi

Tre i vincitori del concorso sul tema della proprietà intellettuale

Altamura - venerdì 21 novembre 2025 20.00
Si è tenuta a Bologna, nella sede di Confindustria Emilia Area Centro, la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Tesi Contest, ideato e promosso da Studio Torta, tra le principali realtà nazionali e internazionali nella consulenza in materia di proprietà intellettuale. Il Tesi Contest premia le migliori tesi di laurea dedicate al tema della proprietà intellettuale e al suo ruolo nella società contemporanea, contribuendo a diffondere la cultura della tutela delle idee e dell'innovazione tra le nuove generazioni.

Anche in questa edizione, numerose le candidature ricevute, provenienti dagli atenei di tutta Italia.

Tra i lavori pervenuti, la commissione ne ha selezionati tre fra cui la tesi di Michela Eleonora Moramarco, giovane altamurana che si è laureata quest'anno in giurisprudenza all'Università Bocconi di Milano. La sua tesi, come le altre due vincitrici, hanno affrontato temi di grande attualità e interesse per il settore della proprietà intellettuale, come l'antitrust nel settore brevettuale, la responsabilità delle piattaforme online per violazioni del diritto di marchio e l'abuso di posizione dominante nel contesto della standardizzazione volontaria (standard essential patents).

Un bel riconoscimento. Un premio soprattutto all'impegno e all'approfondimento, in un tema altamente specializzato.
