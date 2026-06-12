Stadio D'Angelo
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Calcio

Il Bari non giocherà ad Altamura

Per il Comune lo Stadio D’Angelo è indisponibile

Altamura - venerdì 12 giugno 2026 12.54
Il Bari non giocherà ad Altamura.

Si complica la questione stadio per il Bari, che si ritrova ancora alla ricerca di una soluzione in vista dei prossimi impegni. Tra le ipotesi valutate nelle ultime settimane figurava anche quella di Altamura insieme a Monopoli. Una situazione che ha riaperto inevitabilmente il tema legato all'impianto sportivo e alle alternative a disposizione del club biancorosso.

Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, ha comunicato il "no" ufficiale alla richiesta avanzata da Luigi De Laurentiis per l'utilizzo dello stadio "Tonino D'Angelo". Alla base della decisione vi sarebbero diverse criticità, a partire dalla necessità di garantire piena priorità alla squadra cittadina, anch'essa impegnata nel prossimo campionato di Serie C, circostanza che renderebbe complessa una convivenza sportiva all'interno dello stesso impianto.

A pesare sulla valutazione anche le opere infrastrutturali in corso nell'area adiacente allo stadio, oltre ad alcuni approfondimenti tecnici ancora in atto sulla struttura e alla capienza dell'impianto, ritenuta poco compatibile con l'affluenza abituale del pubblico barese.

Uno scenario che, di fatto, ha portato alla chiusura dell'ipotesi altamurana, in un clima già segnato dal malcontento di parte della tifoseria locale, che nelle scorse settimane aveva manifestato apertamente la propria contrarietà verso la multiproprietà dei De Laurentiis.
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