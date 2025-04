Team Altamura: ultima in casa contro il Cerignola

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗔𝗨𝗗𝗔𝗖𝗘 𝗖𝗘𝗥𝗜𝗚𝗡𝗢𝗟𝗔37^ Giornata - Serie C NOWSabato 19 aprile 2025Ore 18:30Stadio "Tonino D'Angelo" AltamuraPenultima giornata del campionato di serie C. Salvezza raggiunta con buon anticipo da parte della squadra biancorossa, neopromossa che ha ottenuto l'obiettivo stagionale nonostante un inizio molto difficile (quattro sconfitte di fila). E da un poker di sconfitte Team Altamura è reduce. Però, ora che non serve guardare alla classifica, si spera in un finale degno di una stagione che tra alti e bassi è stata emozionante.Sono proprio queste le sensazioni del tecnico Daniele Di Donato, che dichiara: "Dispiace per gli ultimi risultati che sono deludenti ma non devono offuscare quello che è stato fatto. I ragazzi meritano gli applausi per questa straordinaria stagione che hanno disputato come meritano gli applausi i nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto e ci hanno fatto lavorare in un ambiente sereno. Speriamo in una bella cornice di pubblico e di salutarci nel migliore modo possibile".Sarà una festa? La partita si presenta difficile. Il Cerignola spera ancora anche se 5 punti dall'Avellino, con due partite da giocare, sono tanti.Nell'Altamura ci sarà spazio per chi ha giocato poco o non ha ancora messo i tacchetti sul campo.