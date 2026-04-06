A Potenza - foto Team Altamura
A Potenza - foto Team Altamura
Calcio

Pasquetta amara: brutta sconfitta per Team Altamura

I biancorossi inciampano contro il Sorrento, come all’andata decide D’Ursi

Altamura - lunedì 6 aprile 2026 14.38
35ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Sorrento - Team Altamura 2-0
20' rig., 67' D'Ursi (S)


Nel match nel giorno di Pasquetta valevole per la 35ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C si affrontano Team Altamura e Sorrento allo stadio "Viviani" di Potenza. Biancorossi alla ricerca della salvezza aritmetica e per prendersi un posto dei playoff, padroni di casa invece che cercano di mantenere distante la zona retrocessione. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita

Mister Devis Mangia schiera il seguente undici e scende in campo così: Alastra; Esposito, Poli, Nicolao; Mogentale, Doumbia, Nazzaro, Falasca; Millico, Simone, Grande.
A disposizione: Viola, Dipinto, Crimi, Suazo, Rosafio, Agostinelli, Albajarami, Dimola, Fantoni.

Prima frazione di gioco dove si vede pochissimo Team Altamura ma molto Sorrento invece. Sliding door al minuto 20: fallo di Alastra in area e su calcio di rigore trasforma D'Ursi. 1-0 all'intervallo.

Nella seconda frazione di gioco qualche occasione anche per il Team Altamura con Millico ma il pasticcio difensivo di Poli, Nicolao e Alastra al minuto 67 apre le porte al raddoppio del Sorrento di nuovo con D'Ursi. 2-0 per i campani, risultato finale al Viviani di Potenza.

Team Altamura momentaneamente all'11º posto in classifica con 43 punti. Appuntamento adesso per il 12 Aprile 2026, alle ore 12:30 per Team Altamura-Giugliano, valevole per la 36ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 4.5; Esposito 5.5 (55' Fantoni 5.5), Poli 5, Nicolao 5; Mogentale 5.5 (70' Agostinelli 6), Doumbia 6, Nazzaro 6, Falasca 5.5 (55' Peschetola 6); Millico 6.5 (76' Suazo SV), Simone 5.5 (55' Rosafio 6), Grande 6. Arbitro: Recchia 6
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