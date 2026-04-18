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Calcio

Team Altamura a caccia di un posto per i playoff

Mister Mangia: “Siamo consapevoli di aver già raggiunto un grande risultato”

Altamura - sabato 18 aprile 2026 19.43
Audace Cerignola - Team Altamura
37ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 19 Aprile 2026, ore 20:30
Cerignola, Stadio "Monterisi"

Ultima trasferta della regular season del campionato del Girone C del campionato di Serie C Sky Wifi per il Team Altamura di Mister Mangia che, dopo aver archiviato la salvezza raggiunta aritmeticamente, occupa l'11esima posizione a 44 punti e insegue un posto per i playoff. I biancorossi fanno visita all'Audace Cerignola, attualmente al 9° posto a 52 punti e già certo di un posto nei playoff. All'andata il match terminò 1-1, a D'Orazio rispose Doumbia. 

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Qui ad Altamura siamo stati davvero bene, sia io che la mia famiglia: si vive bene, con la gente, nei posti, nei ristoranti. Ho conosciuto persone di grande spessore, dentro e fuori dall'ambiente calcistico, e questo è qualcosa che mi porterò dietro. Anche dal punto di vista lavorativo sono stato messo nelle condizioni ideali per fare il mio lavoro. All'inizio c'era un po' di diffidenza, ma col tempo ho sentito l'apprezzamento della gente e dei tifosi, ed è una cosa molto importante."

"Arriviamo a questa partita con la consapevolezza di aver già raggiunto un grande risultato, ma anche con l'opportunità di fare qualcosa in più nelle ultime gare. Affrontiamo una squadra solida, con un'identità chiara e giocatori di grande qualità, soprattutto in casa dove hanno costruito risultati importanti. Sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo viverla come un'occasione, cercando di fare il massimo senza caricarci di pressione negativa. Servirà l'atteggiamento giusto e la voglia di dimostrare, sia per la squadra che per i singoli." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Sicuramente assenti Silletti, Mbaye, Agostinelli. C'è poi un altro giocatore in dubbio che difficilmente recupererà, mentre gli altri dovrebbero essere disponibili."  Appuntamento, dunque, per domenica 19 aprile 2026, alle ore 20:30 per Audace Cerignola-Team Altamura, allo stadio "Monterisi" di Cerignola e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Zazza, Poli, Esposito; Mogentale, Nazzaro, Doumbia, Falasca; Rosafio, Curcio, Grande.
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