Incendio di bosco
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Cronaca

Da 15 giugno si attiva piano antincendio

Ordinanza della Regione Puglia: chi avvista fuoco deve dare comunicazione

Altamura - mercoledì 10 giugno 2026 10.00
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell'andamento meteo-climatico. Lo prevede, come ogni anno, un'ordinanza regionale che viene attuata in tutti i Comuni pugliesi.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
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  • Prevenzione incendi
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