Incendi
Incendi
Cronaca

Altamura: spenti due incendi

Gli interventi della Protezione civile

Altamura - lunedì 20 luglio 2026 09.00
Nell'ultimo fine settimana, con il caldo opprimente e afoso, è stato messo a dura prova il dispositivo di controllo del Servizio di Protezione Civile del Comune di Altamura che ha retto bene fornendo risposte immediate e risolutive.

"Siamo stati impegnati su più fronti - dice Angelo Tragni Vice Comandante della polizia locale con delega alla protezione civile- con una serie incredibile di interventi estenuanti e senza pause. I nostri volontari hanno monitorato il territorio congiuntamente ad alcuni volontari dell'associazione Anpana che supportano il Servizio".

Numerose le richieste di intervento pervenute al centralino della polizia locale. Nel pomeriggio in zona via Ruvo grazie al tempestivo intervento del Gruppo Comunale Volontari un centinaio di alberi d'ulivo sono stati salvati dalle fiamme. Provvidenziale e risolutivo è risultato un altro intervento in zona via Corato dove un principio d'incendio stava lambendo un boschetto limitrofo ad alcune villette. "I nostri volontari sono l'essenza nevralgica della protezione civile -continua il commissario Angelo Tragni- e sono preparati per questo tipo d'intervento." Nei prossimi giorni continuerà il monitoraggio costante del vasto territorio comunale
  • Incendio
  • Protezione civile
Altri contenuti a tema
Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile Territorio Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile Incontro in Regione
Ancora fiamme in campagna e in periferia Ancora fiamme in campagna e in periferia Guardia alta contro gli incendi
Spenti due incendi ad Altamura Spenti due incendi ad Altamura Evitato rogo in un bosco. Interventi tempestivi della Protezione civile
Da 15 giugno si attiva piano antincendio Da 15 giugno si attiva piano antincendio Ordinanza della Regione Puglia: chi avvista fuoco deve dare comunicazione
Incendi boschivi: la Puglia si prepara con nuovi elicotteri Territorio Incendi boschivi: la Puglia si prepara con nuovi elicotteri Dal 15 giugno inizia la stagione di massima pericolosità
Parco Alta Murgia prepara campagna antincendio Parco Alta Murgia prepara campagna antincendio In collaborazione con associazioni e aziende agricole e zootecniche
La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza Un messaggio dell'azienda sui "social" dopo l'incendio
Spento incendio in azienda alimentare, accertamenti in corso Spento incendio in azienda alimentare, accertamenti in corso Nessun ferito o intossicato. Solidarietà dagli imprenditori altamurani
Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
19 luglio 2026 Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
18 luglio 2026 Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
17 luglio 2026 Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
Questa notte una disinfestazione in città
17 luglio 2026 Questa notte una disinfestazione in città
Regione vuole risparmiare sulla spesa dei farmaci
16 luglio 2026 Regione vuole risparmiare sulla spesa dei farmaci
Presentata rassegna estiva, 15 spettacoli fino a settembre
16 luglio 2026 Presentata rassegna estiva, 15 spettacoli fino a settembre
La festa dei popoli unisce le diverse comunità presenti ad Altamura
16 luglio 2026 La festa dei popoli unisce le diverse comunità presenti ad Altamura
In Puglia 1500 alloggi popolari sono inutilizzati
15 luglio 2026 In Puglia 1500 alloggi popolari sono inutilizzati
In vigore senso unico in un tratto di via Matera
15 luglio 2026 In vigore senso unico in un tratto di via Matera
L'ex Palazzo dell'Acquedotto destinato ad attività giovanili
15 luglio 2026 L'ex Palazzo dell'Acquedotto destinato ad attività giovanili
Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile
14 luglio 2026 Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile
Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
14 luglio 2026 Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.