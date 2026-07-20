Altamura: spenti due incendi

Nell'ultimo fine settimana, con il caldo opprimente e afoso, è stato messo a dura prova il dispositivo di controllo del Servizio di Protezione Civile del Comune di Altamura che ha retto bene fornendo risposte immediate e risolutive."Siamo stati impegnati su più fronti - dice Angelo Tragni Vice Comandante della polizia locale con delega alla protezione civile- con una serie incredibile di interventi estenuanti e senza pause. I nostri volontari hanno monitorato il territorio congiuntamente ad alcuni volontari dell'associazione Anpana che supportano il Servizio".Numerose le richieste di intervento pervenute al centralino della polizia locale. Nel pomeriggio in zona via Ruvo grazie al tempestivo intervento del Gruppo Comunale Volontari un centinaio di alberi d'ulivo sono stati salvati dalle fiamme. Provvidenziale e risolutivo è risultato un altro intervento in zona via Corato dove un principio d'incendio stava lambendo un boschetto limitrofo ad alcune villette. "I nostri volontari sono l'essenza nevralgica della protezione civile -continua il commissario Angelo Tragni- e sono preparati per questo tipo d'intervento." Nei prossimi giorni continuerà il monitoraggio costante del vasto territorio comunale