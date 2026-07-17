Disinfestazione notturna
Disinfestazione notturna
La città

Questa notte una disinfestazione in città

Le raccomandazioni ai cittadini

Altamura - venerdì 17 luglio 2026 09.00
Nell'ambito dei servizi di igiene pubblica, questa notte si terrà un intervento di disinfestazione nelle periferie, nell'abitato e nei parchi a partire dalle ore 23.30 e fino alle ore 5,30. Le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.

Inoltre si sta tenendo anche il monitoraggio e la derattizzazione sul territorio comunale.
  • Disinfestazione notturna Altamura
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