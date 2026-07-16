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Eventi e cultura

Presentata rassegna estiva, 15 spettacoli fino a settembre

Ingresso gratuito. Tra gli ospiti Cristicchi, Paolantoni, Tognazzi, Tony Esposito e le associazioni locali

Altamura - giovedì 16 luglio 2026 17.24 Comunicato Stampa
Un'estate per tutti. All'insegna della musica, del teatro, della lirica, della comicità.

Entra nel vivo la programmazione culturale dell'Amministrazione comunale di Altamura. Nel Palazzo di Città è stata presentata la rassegna "Altamura 2026 in scena" che propone 15 spettacoli ad accesso gratuito, dal 18 luglio al 20 settembre (con inizio alle ore 21), in tre luoghi della città: piazza Don Tonino Bello, piazza Matteotti e piazza Duomo.

"Altamura 2026 in scena" è promossa dall'Amministrazione comunale e affidata per l'organizzazione all'associazione Orchestra Saverio Mercadante. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Vitantonio Petronella, l'assessore alla cultura Alessandro Ragone, il dirigente del settore cultura Berardino Galeota, il direttore artistico della rassegna Rocco Debernardis e il presidente della Pro Loco Pietro Colonna.

Si parte sabato 18 luglio con uno spettacolo di musica e teatro con protagonista Sergio Muniz. Numerosi i concerti orchestrali e corali, tra cui un omaggio a Ennio Morricone. Diversi i nomi del panorama nazionale: Simone Cristicchi con uno spettacolo dedicato a San Francesco, Francesco Paolantoni, Gianmarco Tognazzi e il sempre coinvolgente Tony Esposito. Un altro omaggio è dedicato a Lucio Dalla con il concerto del chitarrista Ricky Portera, legato a Dalla da una lunga collaborazione. Per l'intrattenimento, risate e magia con Raffaello Corti.

Spazio alla valorizzazione degli interpreti del nostro territorio, in particolare alle donne, con il teatro di Cinzia Clemente (Obiettivo successo), dei Comunicattori e del Masci; con il bel canto degli Euphonix, del soprano Antonella Miglionico e del tenore Michele Vulpio.

Per la prima volta, grazie a una novità voluta dall'assessorato alla cultura, una data è dedicata alla divulgazione scientifica: l'ospite scelto è Roberto Giacobbo con una dissertazione su Leonardo ed il mistero del Cenacolo.

Nel suo intervento di saluto l'assessore Ragone ha ribadito la volontà dell'Amministrazione di "coinvolgere tutta la comunità e anche i visitatori in un programma di ampio respiro". Il sindaco Vitantonio Petronella, inoltre, ha sottolineato che viene proposto un "calendario ricco e interessante che vede insieme sia interpreti locali che nomi affermati".
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