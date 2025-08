Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto

Ha avuto inizio ieri sera la rassegna "Altamura in Festival 2025", con il saluto del Vicesindaco e Assessora alla Cultura Angela Miglionico.Ad aprire la manifestazione, in Piazza Don Tonino Bello, si è esibita La Zanzarita Orchestra in "Omaggio a Renzo Arbore".Stasera il secondo appuntamento. In piazza Don Tonino Bello, alle ore 21:00, è in programma il concerto "Tradinnovazione Mediterranea" una serata tutta da vivere: sul palco gli ETNIKÀNTARO, che festeggiano 20 anni di musica, passione e radici. Un viaggio tra suoni antichi e vibrazioni moderno. Accesso libero, sino a completamento della capienza.