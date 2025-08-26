Rassegna estiva, doppio appuntamento tra risate e riflessioni

Risate, comicità e anche riflessioni sulla nostra quotidianità. Si presenta così il doppio appuntamento in programma stasera e domani (26 e 27 agosto) per la rassegna estiva "Altamura in festival 2025", promossa dal Comune di Altamura; l'organizzazione è a cura di "Piesse management".I due appuntamenti, in piazza Don Tonino Bello, alle ore 21, sempre con accesso gratuito, vedono al centro della scena monologhi comici da parte di due volti televisivi conosciuti:- 26 agosto: Dado porta in scena il cabaret "A tutto tondo";- 27 agosto: Pinuccio con il suo cabaret "Tuttappost!".