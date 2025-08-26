Altamura in festival
Rassegna estiva, doppio appuntamento tra risate e riflessioni

Altamura - martedì 26 agosto 2025 18.55
Risate, comicità e anche riflessioni sulla nostra quotidianità. Si presenta così il doppio appuntamento in programma stasera e domani (26 e 27 agosto) per la rassegna estiva "Altamura in festival 2025", promossa dal Comune di Altamura; l'organizzazione è a cura di "Piesse management".

I due appuntamenti, in piazza Don Tonino Bello, alle ore 21, sempre con accesso gratuito, vedono al centro della scena monologhi comici da parte di due volti televisivi conosciuti:
- 26 agosto: Dado porta in scena il cabaret "A tutto tondo";
- 27 agosto: Pinuccio con il suo cabaret "Tuttappost!".

Il programma integrale della rassegna è pubblicato nella nostra agenda.
