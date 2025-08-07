Estate
Altamura in festival 2025: il programma

martedì 5 agosto 2025 fino a giovedì 11 settembre Evento in corso
L'Amministrazione Comunale presenta la rassegna "Altamura in Festival 2025", che terrà compagnia i cittadini con ben 15 eventi.

Quest'anno gli spettacoli si snoderanno in due piazze: gli eventi musicali, il varietà e l'illusionismo in piazza Don Tonino Bello; il teatro, invece, in piazza Matteotti. Tutti con ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, ed inizio alle ore 21:00. L'evento clou si terrà il 22 agosto con il concerto dei Tiromancino. L'organizzazione è a cura di Piesse Management di Donato Popolizio.

Il programma, nei dettagli, prevede:

In Piazza Don Tonino Bello:
- 5 agosto: La Zanzarita Orchestra con un omaggio a Renzo Arbore;
- 6 agosto: Etnikantaro in "Tradinnovazione Meridionale";
- 21 agosto: Luca Lombardo con "Magichite" uno show tra illusionismo e trasformismo;
- 22 agosto: il momento clou del festival con il concerto dei Tiromancino – "La descrizione di un viaggio";
- 26 agosto: Dado porta in scena il cabaret "A tutto tondo";
- 27 agosto: Pinuccio con il suo cabaret "Tuttappost!";
- 4 settembre: One Wave Eventi – Musica show e DJ set con "Notte Pop";
- 9 settembre: Orchestra Saverio Mercadante con un omaggio a Rino Gaetano;
- 10 settembre: Renato Ciardo e il suo spettacolo di varietà "Il Cantatour";
- 11 settembre: Quartetto Saverio Mercadante con la "Colonna Sonora del Cinema".

In Piazza Matteotti, invece, spazio al teatro con:
- 7 agosto: La Banda degli Onesti in "Fermo di libertà";
- 8 agosto: Donato Emar Laborante in "Tégn sècch ho sete";
- 9 agosto: Edon'é con "Allu ballo dei Sava";
- 7 settembre: Obiettivo Successo in "L'anniversarj de matrimonije";
- 8 settembre: Scout Masci Altamura 1 con "La putènz d la sroje".
