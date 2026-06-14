Assegnati due premi "Leonessa di Puglia"

Si è svolta venerdì una seduta del Consiglio comunale dedicata al riconoscimento di titoli onorifici a persone che nell'impegno lavorativo e professionale e nel percorso di vita personale si sono distinte e si sono spese per il territorio e per la città, diventando punti di riferimento per Altamura.Dopo l'apertura dei lavori da parte del presidente Luigi Lorusso, il titolo Leonessa di Puglia per l'anno 2024 è stato assegnato a Patrick Finley Girondi, cittadino di Chicago e altamurano di adozione, con la motivazione: "Grazie al suo impegno, Altamura ha rivestito un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella ricerca di una cura accessibile per la talassemia, ospitando la prima sede della San Rocco Therapeutics". La sua candidatura è stata presentata da Vito Cirrottola che ha esposto le ragioni per le quali Girondi è impegnato da oltre 20 anni nella ricerca per un farmaco per la cura della talassemia.Il titolo Leonessa di Puglia per l'anno 2025 è stato assegnato all'ispettore di Polizia locale Angelantonio Tragni con la motivazione: "Per aver dimostrato coraggio e prontezza, anche fuori servizio, con azioni a favore della comunità che quotidianamente tutela. Che il suo profondo senso del dovere civico e morale possa essere d'esempio. Salvare una vita è onore, salvarne più di una è merito e valore". La comandante della Polizia locale, Maria Paola Stefanelli, ha esposto i meriti di servizio e personali per i quali Tragni ha meritato questo riconoscimento.Per il Consiglio comunale, la presidente della seconda commissione Nina Dibenedetto ha spiegato le motivazioni di queste scelte e sono intervenuti i consiglieri di maggioranza e di opposizione per esprimere a Girondi e Tragni il ringraziamento della comunità altamurana.Nel prosieguo dell'assise, il sindaco Vitantonio Petronella ha conferito la cittadinanza onoraria a Tommaso Moretti, già direttore generale dell'ex Azienda sanitaria Bari 3 che si impegnò sia per il completamento del nuovo Ospedale della Murgia, poi intitolato a Fabio Perinei, e per il rafforzamento dell'assistenza ospedaliera e sanitaria. L'ex sindaca Rachele Popolizio, direttore amministrativo della Asl di Bari, è intervenuta per ripercorrere le attività svolte da Moretti nel suo incarico manageriale.I tre premiati hanno ringraziato il Consiglio comunale, dicendosi orgogliosi e onorati.