Daniele Lorusso
Daniele Lorusso
La città

Salvataggio in mare, premiato Daniele Lorusso

Ha soccorso madre e figlio che rischiavano di annegare a Metaponto

Altamura - lunedì 6 luglio 2026 17.49
"𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑐𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑒, 𝑖𝑙 𝑡𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐺𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒, 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎". Con queste parole, impresse su una targa, il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato un riconoscimento a Daniele Lorusso, studente sedicenne, che sabato 20 giugno, di pomeriggio, nel lido di Metaponto, si è reso protagonista di un'azione di grandissimo senso civico e valore umano.

Infatti è intervenuto per soccorrere una donna e il suo figlio che erano in grave difficoltà in mare e rischiavano di annegare. Una storia che ha fatto il giro d'Italia per le doti di coraggio e di umiltà dimostrate dal giovane altamurano e per il felice esito della vicenda che si è conclusa al meglio perché madre e figlio sono sani e salvi, anche grazie ai soccorsi e alle cure mediche prestati alla donna.

Tutto questo è stato rimarcato stamane nell'incontro nel Palazzo di Città, alla presenza dei genitori, dei fratelli, di altri familiari e amici. Il sindaco ha ringraziato Daniele per la sua azione esemplare e ha dialogato con i ragazzi presenti.
Cerimonia al Comune
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