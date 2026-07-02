Esplosione al bancomat, furto fallisce

Esplosione nella notte in viale Regina Margherita. Verso le 3 la "banda della marmotta" ha fatto saltare l'apparecchiatura Atm della filiale del MPS con la consueta tecnica dell'esplosivo inserito nel bancomat.Il furto è fallito. L'intervento dei carabinieri ha impedito ai ladri di rubare i contanti e c'è stato anche un inseguimento. I danni alla banca sono molto pesanti.Proseguono le indagini dei carabinieri. Sul posto anche gli artificieri dell'Arma e i vigili del fuoco.