Foto Altamuralife
Foto Altamuralife
Cronaca

Esplosione al bancomat, furto fallisce

Intervento immediato dei carabinieri. Danni ingenti

Altamura - giovedì 2 luglio 2026 11.38
Esplosione nella notte in viale Regina Margherita. Verso le 3 la "banda della marmotta" ha fatto saltare l'apparecchiatura Atm della filiale del MPS con la consueta tecnica dell'esplosivo inserito nel bancomat.

Il furto è fallito. L'intervento dei carabinieri ha impedito ai ladri di rubare i contanti e c'è stato anche un inseguimento. I danni alla banca sono molto pesanti.

Proseguono le indagini dei carabinieri. Sul posto anche gli artificieri dell'Arma e i vigili del fuoco.
  • Furto
  • Bancomat
  • Furti e rapine
Altri contenuti a tema
Auto rubata ad Altamura, ritrovata a Bitonto: un arresto Auto rubata ad Altamura, ritrovata a Bitonto: un arresto Il veicolo era stato smontato
Furto in azienda di allevamento, raccolta fondi per acquistare attrezzature Furto in azienda di allevamento, raccolta fondi per acquistare attrezzature Bisogna allestire di nuovo la sala di mungitura
Rapina e pestaggio a Castellaneta, un arresto e due denunce Rapina e pestaggio a Castellaneta, un arresto e due denunce Coinvolti dei giovani di Altamura. Picchiati tre ragazzi della provincia di Matera
6 Arrestati i due rapinatori della yogurteria Arrestati i due rapinatori della yogurteria Già in carcere per un precedente reato
Murgia: situazione migliore di altre aree ma guardia resta alta Murgia: situazione migliore di altre aree ma guardia resta alta Conferenza stampa del procuratore Rossi nella Compagnia Carabinieri di Altamura
In forte aumento le truffe agli anziani In forte aumento le truffe agli anziani I dati in provincia di Bari: meno furti ma più rapine
Sventata rapina in una tabaccheria, due arresti Sventata rapina in una tabaccheria, due arresti Da non escludere che abbiano commesso altri reati
Bancomat esplosi: catturati i banditi Bancomat esplosi: catturati i banditi Otto uomini arrestati in provincia di Foggia
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
2 luglio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
English fun lab: sulle tracce di Sherlock Holmes!
2 luglio 2026 English fun lab: sulle tracce di Sherlock Holmes!
Saldi estivi: si parte sabato
2 luglio 2026 Saldi estivi: si parte sabato
Soggiorno marino per anziani: si presentano le domande
1 luglio 2026 Soggiorno marino per anziani: si presentano le domande
Università: criteri per borse studio e residenze
1 luglio 2026 Università: criteri per borse studio e residenze
Giornata ecologica per raccolta piccoli oggetti elettronici
1 luglio 2026 Giornata ecologica per raccolta piccoli oggetti elettronici
Terzo anno in C, i movimenti di mercato dell'Altamura
30 giugno 2026 Terzo anno in C, i movimenti di mercato dell'Altamura
Proroga per i contributi ai caregiver
30 giugno 2026 Proroga per i contributi ai caregiver
Avvicinarsi alla fede a ogni età
30 giugno 2026 Avvicinarsi alla fede a ogni età
Opere pubbliche: approvato nuovo elenco prezzi
30 giugno 2026 Opere pubbliche: approvato nuovo elenco prezzi
Al Buoncammino una serata tra riflessione e commozione
29 giugno 2026 Al Buoncammino una serata tra riflessione e commozione
Sequestro di droga e pistole, un arrestato
29 giugno 2026 Sequestro di droga e pistole, un arrestato
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.