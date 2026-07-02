Saldi estivi: si parte sabato

In Puglia i saldi estivi iniziano sabato 4 luglio e terminano il 15 settembre 2026.La data è stabilita dalla Conferenza delle Regioni ed è uguale in tutto il territorio nazionale.Come di consueto, prima di acquistare ai consumatori è consigliato:verificare il capo o la calzatura controllando in vetrina o in negozio il prezzo;accertarsi al momento in cui si compra che il prezzo a saldo sia effettivamente scontato della percentuale esposta;i prezzi, infatti, devono essere esposti in modo leggibile;per ogni acquisto, inoltre, occorre conservare lo scontrino in caso di cambio del prodotto.