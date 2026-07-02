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Economia

Saldi estivi: si parte sabato

La stessa data in tutte le regioni. Suggerimenti utili per gli acquisti

Altamura - giovedì 2 luglio 2026
In Puglia i saldi estivi iniziano sabato 4 luglio e terminano il 15 settembre 2026.

La data è stabilita dalla Conferenza delle Regioni ed è uguale in tutto il territorio nazionale.

Come di consueto, prima di acquistare ai consumatori è consigliato:
verificare il capo o la calzatura controllando in vetrina o in negozio il prezzo;
accertarsi al momento in cui si compra che il prezzo a saldo sia effettivamente scontato della percentuale esposta;
i prezzi, infatti, devono essere esposti in modo leggibile;
per ogni acquisto, inoltre, occorre conservare lo scontrino in caso di cambio del prodotto.
  • Saldi
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