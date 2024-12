Ufficializzate le date dei saldi invernali ed estivi

Le Regioni hanno unificato il calendario dei saldi invernali ed estivi. La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha individuato una data unica di inizio delle vendite di fine stagione, con le sole eccezioni della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige. Sono state le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a richiedere unPer l'anno 2025, in Puglia le vendite di fine stagione sono previste dal 4 gennaio al 28 febbraio per i saldi invernali e dal 5 luglio 2025 al 2 settembre 2025 per quelli estivi.In Puglia è stabilito il divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.