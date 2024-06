Nuove regole per aprire punti della grande distribuzione organizzata

La Giunta ha approvato lo schema di Regolamento attuativo della legge regionale 16 aprile 2015, n.24 (Codice del commercio), con la definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita (GDO).Il nuovo regolamento è stato predisposto anche sulla base dei dati raccolti con le rilevazioni semestrali che, nell'ultimo triennio 2020-2023, hanno evidenziato in Puglia il rilascio di una sola autorizzazione per l'apertura di grande struttura, nello specifico G2 non alimentare, ed in molti casi la riduzione di superfici di vendita già autorizzate soprattutto nel settore alimentare, segno della necessità di intervenire al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e dell'occupazione nel periodo post-pandemico pur preferendo ai nuovi insediamenti il riuso e la rigenerazione di aree già urbanizzate e degradate o dismesse al fine di favorire il risparmio del consumo di suolo.Il testo del regolamento elaborato è stato discusso ed approvato in seno all'Osservatorio regionale del Commercio e ne è stata altresì condivisa la bozza rivista e aggiornata alla luce delle revisioni, proposte e osservazioni pervenute.Il testo del nuovo regolamento è stato altresì condiviso con le Sezioni regionali Urbanistica, Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio delle cui osservazioni si è tenuto conto.