Furto nel centro commerciale di Venusio, altamurana denunciata

Una 35enne di Altamura è stata denunciata dalla Polizia di Stato per un furto commesso in un negozio di abbigliamento di Matera lo scorso 21 ottobre.Secondo la ricostruzione della squadra mobile, è entrata in un negozio del centro commerciale di Borgo Venusio, ha preso dei capi di abbigliamento e li ha nascosti nella sua borsa, quindi è uscita senza pagare. Il personale aveva notato la donna, vestita in modo appariscente, entrare nel camerino di prova con alcuni capi di abbigliamento ma è uscita a mani vuote. Poi si è avviata all'uscita e non si è fermata nemmeno quando si è attivata la barriera antitaccheggio ed è stata inseguita dalla responsabile del negozio. La donna è salita in auto e si è dileguata.Dopo la denuncia, sono iniziate le indagini che hanno portato all'identificazione, grazie alla descrizione e al vaglio delle immagini di videosorveglianza, e anche in base a precedenti analoghi a carico della presunta autrice del furto. La denunciata, inoltre, è stata riconosciuta dalla responsabile del negozio. Il valore della merce rubata è di euro 114,88.