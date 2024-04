Ex sindaco Forte condannato a sei anni reclusione in primo grado

L'ex sindaco di Altamura, Giacinto Forte, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Bari a sei anni di reclusione per la vicenda della presunta corruzione che nel 2017 lo portò agli arresti domiciliari e all'inizio del 2018 lo portò alle dimissioni dalla carica. L'episodio contestato, emerso nell'inchiesta "Pura defluit", riguarda una presunta tangente ricevuta da Forte da parte di due imprenditori, dei quali uno ha patteggiato ed è uscito dall'inchiesta mentre l'altro, Michele Fatigati, oggi è stato condannato ad una pena di quattro anni.Per Forte la sentenza prevede anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca della somma di 15mila euro. Secondo l'accusa, la somma di denaro era finalizzata alla futura aggiudicazione di una gara d'appalto sull'affinamento delle acque del depuratore, da parte del Comune ad una ditta di costruzioni.Si tratta di una sentenza di primo grado. Si ricorda che, in base ai principi del nostro ordinamento giudiziario, vige il principio d'innocenza degli imputati sino a eventuale condanna definitiva.