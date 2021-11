Al processo l'ex sindaco Forte nega le accuse

L'ex sindaco Giacinto Forte ha negato le accuse di corruzione davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, nel processo in cui è imputato. La vicenda è ben nota. Forte è accusato di aver intascato una presunta tangente di 15.000 euro da una ditta a cui sarebbero stati promessi dei lavori da effettuare al depuratore. Arrestato nel luglio del 2017 e posto ai domiciliari, venne rimesso in libertà il 27 febbraio del 2018 dopo aver dato le dimissioni dalla carica di sindaco.L'indagine a suo carico è comparsa nell'inchiesta "Pura defluit", condotta da carabinieri e finanzieri e coordinata dai pm Claudio Pinto e Marco D'Agostino, per reati contro la pubblica amministrazione in alcuni Comuni della provincia di Bari.E' stata la seconda volta in cui Forte è stato ascoltato in tribunale. Ha respinto gli addebiti e ha escluso ogni illecito o la "dazione" di denaro contestata. Nel fornire la sua versione dei fatti ed esporre la linea difensiva, ha circostanziato la vicenda e le conversazioni intercorse. Forte è assistito dagli avvocati Antonio Maria La Scala e Gianni Moramarco. L'ex sindaco sarà sottoposto al "contro-esame" dei pubblici ministeri nell'udienza già fissata al 30 novembre.Il processo, iniziato nel 2018, proseguirà poi ulteriormente con l'ascolto di testimoni indicati dalla difesa. Oltre a Forte è imputato l'imprenditore Michele Fatigati, difeso dall'avvocato Maria Gurrado. Entrambi, sin dall'inizio della vicenda, negano le accuse.