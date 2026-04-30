Distretto Salotto: a Santeramo i consigli comunali di Altamura e Matera

I consigli comunali di Santeramo, Altamura e Matera sono convocati in forma congiunta con quello di Santeramo, alle ore 9:00, nel teatro Il saltimbanco dell'Istituto salesiano di Santeramo in Colle in via Domenico Savio 20. Nella stessa sede è convocato anche il Consiglio comunale di Matera. Si tratta di una seduta tematica e straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno: "vertenza Natuzzi: dell'economia locale, dell'occupazione e della coesione sociale".Un tema che anche le Regioni stanno affrontando insieme. A Bari ieri si è tenuto il primo tavolo interregionale dedicato al Distretto del mobile imbottito e dell'arredo. Un incontro che segna l'avvio concreto di un percorso condiviso: tutte le parti presenti, istituzioni regionali di Puglia e Basilicata, organizzazioni sindacali e datoriali, hanno espresso un interesse convergente e una disponibilità piena a lavorare alla costituzione del Distretto interregionale con una serie di tavoli tecnici che saranno convocati già dalla prossima settimana. L'incontro è stato presieduto dal presidente della Regione Puglia Decaro, dall'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro Di Sciascio, insieme al presidente della task force Occupazione della Puglia, Leo Caroli, e dal direttore generale per lo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Giuseppina Lo Vecchio. Presenti le sigle sindacali e datoriali di Puglia e Basilicata e i rappresentanti dei Comuni.