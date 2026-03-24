Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro

Si è svolto ieri nel teatro Mercadante un convegno organizzato dalla Filca Cisl Bari, sul tema "Mobile imbottito: dalla crisi al patto", sul rilancio del settore. Ha partecipato la segretaria nazionale della Cisl Daniela Fumarola. Sono intervenuti Giuseppe Boccuzzi Segretario Generale Cisl Bari; Ottavio De Luca Segretario Generale Filca Cisl Nazionale; Luigi Triggiani Segretario Generale Unioncamere Puglia; Luigi Sideri Segretario Generale Filca Cisl Bari; Leo Caroli, Presidente Comitato SEPAC Regione Puglia; Antonio Castellucci Segretario Generale Cisl Puglia; Antonio Delle Noci Segretario Generale Filca-Cisl Puglia; Donato Caldarulo Presidente Distretto Industriale del Mobile Imbottito di Matera. Hanno partecipato il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella e i rappresentanti delle amministrazioni di Gravina in Puglia e Santeramo in Colle.Unioncamere ha presentato un rapporto sulla dimensione industriale del settore in Puglia e Basilicata da cui risulta che le aziende insediate sono 611 di cui il numero maggiore ad Altamura (192). In totale il settore dà lavoro a 9214 persone.«Il settore del mobile imbottito ed in generale la filiera del legno-arredo - ha detto Fumarola - rappresentano uno degli assi portanti dell'industria italiana. Un sistema che vale oltre 50 miliardi di euro, con centinaia di migliaia di addetti e una vocazione all'export che continua a rappresentare un punto di forza del Paese. Dentro questo quadro, il distretto tra Puglia e Basilicata ha un ruolo decisivo con oltre 600 imprese e più di 9 mila lavoratori, cioè circa il 41% dell'occupazione nazionale. Qui si è costruita negli anni una vera cultura del lavoro, fatta di competenze, saperi, relazioni sociali profonde. Ed è proprio questa dimensione che oggi dobbiamo difendere e rilanciare».«L'eccellenza di una filiera non è data solo dalla qualità del prodotto: è frutto della qualità del lavoro. Se il lavoro è fragile, frammentato, poco rappresentato - ha aggiunto - anche il sistema produttivo diventa più debole. Se invece il lavoro è qualificato, tutelato, ben retribuito, valorizzato, allora cresce anche la capacità di imporsi sul mercato. Il più importante investimento che un'azienda possa mettere in campo è proprio il lavoro, per vincere la sfida della competitività nel contesto nazionale e internazionale» ha affermato Fumarola che ha rilanciato la necessità di rafforzare gli strumenti negoziali lungo tutta la filiera: «In un sistema di filiera come questo, la contrattazione deve fare un salto di scala. Non può limitarsi al livello nazionale, né restare confinata a poche grandi imprese. Deve estendersi, articolarsi, diventare capillare. La contrattazione territoriale è la chiave per affrontare la frammentazione produttiva, per estendere diritti e tutele lungo tutta la catena del valore, per evitare che la competizione si giochi sul ribasso delle condizioni di lavoro. Noi pensiamo che il tempo sia maturo, non solo qui nella Murgia, ma in tutta Italia, di introdurre un diritto universale alla contrattazione integrativa».Infine, un passaggio sulla vertenza Natuzzi: «La vertenza Natuzzi rappresenta un banco di prova fondamentale per portare avanti una visione di sviluppo. Le criticità avanzate dall'azienda sono superabili solo nell'alleanza con il mondo del lavoro. È proprio nelle fasi difficili che serve più confronto, più responsabilità condivisa, più coraggio negoziale. Non scelte che scaricano il peso della riorganizzazione sulle lavoratrici e sui lavoratori. Qui non è in gioco solo il destino di una singola azienda ma l'equilibrio di un intero distretto. Fa bene la Filca Cisl a chiedere che si torni a negoziare dentro un quadro chiaro di garanzie occupazionali, investimenti credibili e prospettive industriali solide. La proposta di un Patto nel distretto del mobile va esattamente in questa direzione perché mette insieme imprese, lavoro, istituzioni, ricerca».