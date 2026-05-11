Guardia alta contro le truffe agli anziani

Come avviene periodicamente, nell'ultimo periodo in provincia di Bari si sono registrati tentativi di raggiro ai danni di anziani. Questo significa che bisogna sempre tenere alta la guardia.I malviventi, provenienti dalla Campania, telefonano a casa delle vittime: uno di essi si finge "maresciallo dei carabinieri" e inventa la storia di un incidente stradale provocato dal figlio o dal nipote della persona presa di mira, con questo pretesto quindi si chiedono soldi per evitare guai giudiziari. Questa è una delle modalità più diffuse ma non è l'unica. Le modalità con cui i malviventi tentano di carpire la fiducia delle possibili vittime sono di vario genere. Di recente è subentrata anche un'altra modalità di truffa: il chiamante si qualifica come sedicente direttore di uffici postali.Per questo i carabinieri ribadiscono di non dare soldi agli sconosciuti e di chiamare il 112.Il fenomeno delle truffe agli anziani è sempre più diffuso e perpetrato a danno di persone fragili, lasciando in loro segni talvolta indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell'invasione del proprio spazio di vita, infatti, le vittime subiscono anche il senso di colpa di essere state raggirate. I dati indicano un forte aumento dei casi, a partire dal 2024, ma nello stesso tempo è aumentato anche il successo investigativo per assicurare i responsabili alla giustizia. Ciò grazie all'attenzione delle vittime.L'Arma dei carabinieri ricorda: "nessun carabiniere verrà mai a chiedere soldi a casa". Con l'invito a chiamare il 112 al minimo dubbio o sospetto di raggiro.