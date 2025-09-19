Truffe
Truffe
Cronaca

Truffe agli anziani, tenere alta la guardia

In atto tentativi di raggiro, invito a chiamare il 112

Altamura - venerdì 19 settembre 2025 8.28
Le forze dell'ordine nuovamente richiamano l'attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani. Nell'ultimo periodo si sono registrati tentativi che, però, non hanno portato a consumare le truffe. Questo significa che bisogna sempre tenere alta la guardia.

I malviventi, provenienti dalla Campania, telefonano a casa delle vittime: uno di essi si finge "maresciallo dei carabinieri" e inventa la storia di un incidente stradale provocato dal figlio o dal nipote della persona presa di mira, con questo pretesto quindi si chiedono soldi per evitare guai giudiziari. Questa è una delle modalità più diffuse ma non è l'unica. Le modalità con cui i malviventi tentano di carpire la fiducia delle possibili vittime sono di vario genere.

Per questo i carabinieri ribadiscono di non dare soldi agli sconosciuti e di chiamare il 112.

Il fenomeno delle truffe agli anziani è sempre più diffuso e perpetrato a danno di persone fragili, lasciando in loro segni talvolta indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell'invasione del proprio spazio di vita, infatti, le vittime subiscono anche il senso di colpa di essere state raggirate.

L'Arma dei carabinieri ricorda: "nessun carabiniere verrà mai a chiedere soldi a casa". Con l'invito a chiamare il 112 al minimo dubbio o sospetto di raggiro.
  • Truffe anziani
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
"Daspo urbano" per tre giovani altamurani "Daspo urbano" per tre giovani altamurani Per aver aggredito dei ragazzi a Castellaneta Marina
Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano Indagine dei Carabinieri di Altamura
"Mobile angel", un orologio per la protezione delle donne Forze dell'Ordine "Mobile angel", un orologio per la protezione delle donne Iniziativa presentata dai Carabinieri in Procura
Truffe agli anziani: incontri dei Carabinieri nelle parrocchie Truffe agli anziani: incontri dei Carabinieri nelle parrocchie Per sensibilizzare e informare sul fenomeno
6 Arrestati i due rapinatori della yogurteria Arrestati i due rapinatori della yogurteria Già in carcere per un precedente reato
Murgia: situazione migliore di altre aree ma guardia resta alta Murgia: situazione migliore di altre aree ma guardia resta alta Conferenza stampa del procuratore Rossi nella Compagnia Carabinieri di Altamura
Procuratore di Bari Rossi in visita alla Compagnia dei Carabinieri Procuratore di Bari Rossi in visita alla Compagnia dei Carabinieri Per un esame delle problematiche criminali
L'ultimo saluto a Giuseppe nella chiesa di Sant'Anna L'ultimo saluto a Giuseppe nella chiesa di Sant'Anna Proprio nel giorno dell'anniversario dell'Arma
Sciopero traspprti, lunedì possibili disagi
18 settembre 2025 Sciopero traspprti, lunedì possibili disagi
Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio
18 settembre 2025 Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio
Completati i lavori del palazzetto in via Manzoni e dello skate park
18 settembre 2025 Completati i lavori del palazzetto in via Manzoni e dello skate park
Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici
17 settembre 2025 Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici
Scontro frontale fra due auto sullo "stradone "
17 settembre 2025 Scontro frontale fra due auto sullo "stradone"
Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
17 settembre 2025 Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
Elezioni regionali a novembre, si attende decreto
16 settembre 2025 Elezioni regionali a novembre, si attende decreto
Prima giornata di memoria degli internati militari italiani
16 settembre 2025 Prima giornata di memoria degli internati militari italiani
Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
16 settembre 2025 Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
15 settembre 2025 Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
15 settembre 2025 Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari
15 settembre 2025 Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.