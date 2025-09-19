Truffe agli anziani, tenere alta la guardia

Le forze dell'ordine nuovamente richiamano l'attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani. Nell'ultimo periodo si sono registrati tentativi che, però, non hanno portato a consumare le truffe. Questo significa che bisogna sempre tenere alta la guardia.I malviventi, provenienti dalla Campania, telefonano a casa delle vittime: uno di essi si finge "maresciallo dei carabinieri" e inventa la storia di un incidente stradale provocato dal figlio o dal nipote della persona presa di mira, con questo pretesto quindi si chiedono soldi per evitare guai giudiziari. Questa è una delle modalità più diffuse ma non è l'unica. Le modalità con cui i malviventi tentano di carpire la fiducia delle possibili vittime sono di vario genere.Per questo i carabinieri ribadiscono di non dare soldi agli sconosciuti e di chiamare il 112.Il fenomeno delle truffe agli anziani è sempre più diffuso e perpetrato a danno di persone fragili, lasciando in loro segni talvolta indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell'invasione del proprio spazio di vita, infatti, le vittime subiscono anche il senso di colpa di essere state raggirate.L'Arma dei carabinieri ricorda: "nessun carabiniere verrà mai a chiedere soldi a casa". Con l'invito a chiamare il 112 al minimo dubbio o sospetto di raggiro.